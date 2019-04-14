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  4. 14 Nisan 2019 22:45

Sürpriz iddia: ''Davutoğlu 50 milletvekili ile yeni partiyi kuruyor''

Eski Dışişleri Bakanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun en az 50 milletvekili ile yeni bir parti kurmaya hazırlandığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Sürpriz iddia: ''Davutoğlu 50 milletvekili ile yeni partiyi kuruyor''
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31 Mart seçimlerinin ardından AK Parti muhaliflerinin yeni parti kuracağı iddiası gündeme gelmişti.

Yeni parti konusunda 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun isimleri öne çıkmıştı.

Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, konuya ilişkin bugünkü “Davutoğlu Ankara'yı turladı...” başlıklı yazısında, Ahmet Davutoğlu'nun Ankara turunu kaleme aldı.

Ahmet Takan, “AKP'de ‘seçim kaybedilmesine’, ‘seçim kaybedenlere’ homurtular dalga dalga yayılırken yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren azledilen Başbakan unvanına sahip Ahmet Davutoğlu, önceki gün (Cuma) Ankara'ya geldi” ifadelerini kullandı.

“Davutoğlu, 1 günlük kısa ama hızlı bir Ankara turu yaptı” diyen Takan şöyle devam etti:

“Çok sayıda eski ve yeni AKP'li isimlerle görüştü. Ahmet Davutoğlu'nun görüştüğü isimlerden bazılarıyla konuştum. ‘Hoca’ yeni parti kurma konusunda çok kararlıymış... ‘En az 50 milletvekili ile’ yeni partisini kuracağını iddia ediyor fakat bu isimleri söylemiyormuş... ‘Beni Batı'da destekliyor’ diyormuş... Ali Babacan'ın da kendi yanında yer alacağını iddia ediyormuş. Ancak, Davutoğlu ile görüşen AKP'liler çok temkinli. ‘Hoca’ ile Abdullah Gül arasında uzun süredir yaşanan soğukluğun devam ettiğine dikkat çekiyorlar. Ali Babacan'ın tavrının kesinleşmesini bekliyorlar...”

 

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