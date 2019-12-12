Talat Atilla: CHP'yi mahkemeye vereceğim

Geçtiğimiz ay Sözcü yazarı Rahmi Turan’ın köşesinde yazdığı ve bilginin kaynağı olarak da Talat Atilla’yı gösterdiği olaylarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Atilla, ismini açıklamadığı kaynağından aldığı bilgilerle, Muharrem İnce’nin Beştepe’ye giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanlığı konusunda görüştüğünü ileri sürmüştü.

Kaynağının bir CHP’li olduğunu söyleyen ancak ismini açıklamayacağını ifade eden Talat Atilla, Ahmet Hakan’ın sunduğu canlı yayın programına konuk oldu.

“CHP’DE AKTİF BİR İSİM”

Katıldığı bu programda da kaynağının adını vermeyen Atilla, sadece bu kişinin CHP’de görevde olan bir milletvekili olduğunu söylemekle yetindi. Atilla, “Böyle bir tartışmanın öznesi olmaktan üzgünüm. Kılıçdaroğlu halen ‘Hiçbir CHP’li çıkmamıştır’ demedi. Muharrem İnce, ‘CHP’nin içinde çete var’ dedi. Ona çeteyi açıkla diyemeyenler bana kaynağını açıkla diyor. ‘Kaynağımı Derimiz yüzseniz söylemeyeceğim’ dedim. Türk medyası bu olayla kendi ayağına sıkmıştır. Bir şey oldu mu artık hemen ‘Kaynağını açıkla’ diyecekler” ifadelerini kullandı.

“ÖZTRAK ÖZÜR DİLEMEDİ”



CHP’li Faik Öztrak’a da eleştirilerde bulunan Atilla, “Üst üste gelişmeler yaşandı. CHP’nin Sözcüsü Faik Öztrak beni kumpasın bir unsuru olarak gösterdi. Ben bir milletvekili arkadaşımdan rica ettim. ‘Bu bir haksızlıktır. Bu sözünden dolayı özür dilesin’ dedim. Benim hayatım boyunca gazeteciliğim dışında bir eylemim olmadı. Ancak Öztrak özür dilemedi. Bu nedenle CHP’yi mahkemeye vereceğim” dedi.

“UZATMANIN BİR ANLAMI YOK”

Erdoğan ve İnce’nin yaptığı açıklamaları hatırlatan Atilla, “Yaklaşık 10 gündür benimle ilgili bir kampanya var. Yüz binlerce tweet atıldı. ‘Kim bu Talat Atilla’ diye. Ben çocukluğunda ‘Hava karardı oğlum eve gel’ diyen neslin çocuğum. Ben hayatım boyunca mesleğim dışında hiçbir işle uğraşmadım. Sayın Cumhurbaşkanı ve Muharrem İnce bir açıklama yaptı. Bana habere kaynaklık eden CHP’linin verdiği bilgi 01.30’da görüşme olduğuna dair. Sayın Cumhurbaşkanı yalanlayınca bu tartışmayı uzatmanın bir anlamı yoktur” dedi.