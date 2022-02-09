Tanju Özcan'ın teklifine ilk yanıt: ''11 vekil aranıyormuş, ben hazırım''

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın erken seçim için ortaya attığı '11 milletvekili formülü'ne ilk yanıt Mehmet Ali Çelebi'den geldi. Özcan'ın istifa çağırısına olumlu yanıt veren Çelebi, "11 vekil aranıyormuş, ben hazırım" dedi. Öte yandan Ankara'yı hareketlendiren 'erken seçim formülü'yle ilgili CHP'den de açıklama geldi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şu ana kadar 19 milletvekili koltuğunun boşaldığını belirterek, 11 ismin daha istifa etmesiyla ara seçime gidileceğini iddia etti. Özcan, "Muhalefet liderleri bu çağrıma kulak verirlerse 11 cesur milletvekili istifa ederse, ara seçim yapılacak. Seçmenin yüzde 56'sı sandık başına gidecek 30 milletvekili için. Bu da ara seçim olmaz genel seçime döner." ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN'IN SEÇİME GİTMEME ŞANSI YOK"

İstifaların 15 Mart'a kadar TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmiş olması gerektiğini belirten Özcan, "O yüzden bir gün bile kaybedecek gün yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da genel seçime gitmeme şansı yok. Öyle olursa kaybettiğini şimdiden ilan etmiş, kabul etmiş olur." diye konuştu.

TANJU ÖZCAN'A İLK YANIT MEHMET ALİ ÇELEBİ'DEN

Özcan'ın bu önerisi Ankara kulislerini hareketlendirirken, ilk olumlu yanıt Memleket Partisi kurucu üyesi İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'den geldi. Sosyal medyadan açıklama yapan Çelebi, "11 vekil aranıyormuş. Söz konusu memleketse ben hazırım 10’a düşürün." dedi.

Çelebi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

" İstifa kolay iş ben hazırım. Muhalefetin hepsi etse:

1-İlk şart Meclis istifayı kabul etmeli.

2-Erken genel seçime değil istifa edilen illerde ara seçime yol açar.

3-Sine-i millet diyenler seçime girmezse Anayasayı değiştirecek çoğunluğa iktidar ulaşır.

Bilerek konuşalım. Bu şartlarda memleketin selameti için çözüm bu deniliyorsa aranan 11 vekili 10’a düşürebilirsiniz.

"ZERRE TEREDDÜT ETMEM"

Zerre tereddüt etmem! Şartları muhalefet iyi değerlendirmeli. 11 vekil aranıyormuş. Söz konusu memleketse ben hazırım 10’a düşürün. Muhalefet oturup akıllıca değerlendirsin. "

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan çok konuşulacak 'erken seçim' formülü: "11 cesur milletvekili istifa ederse..."