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Tasarruf genelgesinden muaf bırakılan Cumhurbaşkanlığı'na 800 milyon TL ek ödenek

Tasarruf genelgesinden muaf bırakılan Cumhurbaşkanlığı'na 800 milyon TL ek ödenek

Cumhurbaşkanlığına geçen yıl 3,1 milyar liralık bütçeye ek olarak yedek ödenekten mal ve hizmet alım giderleri için 800 milyon lira aktarıldığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin ‘tasarruf tedbirleri’ genelgesi yayınlamış ama cumhurbaşkanlığını genelge kapsamı dışında tutmuştu.

Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır'ın haberine göre Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2020 Yılı Genel Faaliyet Raporu’na göre çeşitli idarelere yedek ödenekten 3,73 milyar lira aktarıldı.

800 milyon lirası cumhurbaşkanlığına giden miktarın diğer idarelere dağılımı şöyle:

Sağlık Bakanlığı’na 1.4 milyar lira
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na 1.1 milyar
Devlet Su İşleri’ne 138 milyon lira
İçişleri Bakanlığı’na 75.3 milyon lira
Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na 65.5 milyon lira
Jandarma Genel Komutanlığı’na 65 milyon lira
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 41 milyon lira
Diyanet İşleri Başkanlığı’na 40 milyon lira
Malatya Turgut Özal Üniversitesi’ne 7.5 milyon lira

Erdoğan'ın ''kamuda tasarruf tedbirleri'' genelgesinde Saray tasarruftan muaf tutuldu!Erdoğan'ın ''kamuda tasarruf tedbirleri'' genelgesinde Saray tasarruftan muaf tutuldu!Politika

 

(Kaynak)

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