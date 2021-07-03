Tasarruf genelgesinden muaf bırakılan Cumhurbaşkanlığı'na 800 milyon TL ek ödenek

Cumhurbaşkanlığına geçen yıl 3,1 milyar liralık bütçeye ek olarak yedek ödenekten mal ve hizmet alım giderleri için 800 milyon lira aktarıldığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin ‘tasarruf tedbirleri’ genelgesi yayınlamış ama cumhurbaşkanlığını genelge kapsamı dışında tutmuştu.

Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır'ın haberine göre Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2020 Yılı Genel Faaliyet Raporu’na göre çeşitli idarelere yedek ödenekten 3,73 milyar lira aktarıldı.

800 milyon lirası cumhurbaşkanlığına giden miktarın diğer idarelere dağılımı şöyle:

Sağlık Bakanlığı’na 1.4 milyar lira

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na 1.1 milyar

Devlet Su İşleri’ne 138 milyon lira

İçişleri Bakanlığı’na 75.3 milyon lira

Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na 65.5 milyon lira

Jandarma Genel Komutanlığı’na 65 milyon lira

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 41 milyon lira

Diyanet İşleri Başkanlığı’na 40 milyon lira

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’ne 7.5 milyon lira

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