TBMM Başkanı Yıldırım'dan önemli görüşme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım Özbekistan Cumhurbaşkanı ile görüştü. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, temaslarda bulunmak üzere geldiği Taşkent’te Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi.



TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Özbekistan temaslarına devam ediyor. Yıldırım, temasları kapsamında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi. Liderlere heyetlerin tanıtımının yapılmasının ardından heyetlerarası görüşmeye geçildi.

TBMM Başkanı Yıldırım daha önce ise Özbekistan Yasama Meclis Başkanı Nuriddincan İsmailov ile bir araya gelmişti. Yapılan heyetler arası görüşmede konuşan Yıldırım, "Ata yurdu dediğimiz bu topraklar, Özbekistan halklarının ortak medeniyeti, ortak tarihi, ortak inançlarını paylaştığı yerdir. Bizim kardeşliğimiz bugün var olmamıştır, geçmişten gelen tarihin derinliklerinde gelen bir kardeşliktir” ifadelerini kullanmıştı.

TBMM Başkanı Yıldırım, Yasama Meclisi Başkanı İsmailov ile yaptığı görüşenin ardından da Özbekistan Yasama Senato Başkanı Nigmatulla Yoldaşev ile de görüşmüştü. Yıldırım burada yaptığı konuşmada, "Meclisler olarak birbirimizin tecrübelerinden faydalanmamıza ihtiyacımız var. Komisyon toplantıları, karşılıklı ziyaretler parlamenter diplomasiyi geliştirmek için müşterek çalışmalar yapmamız lazım” demişti.