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  4. 27 Eylül 2018 09:08

TBMM resepsiyonu iptal edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bu yasama yılı için açılış resepsiyonu tasarruf tedbirleri gerekçesiyle yapılmayacak.

TBMM resepsiyonu iptal edildi
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Geleneksel olarak her yıl yapılan yeni yasama yılı açılış resepsiyonu, alınan bir karar ile iptal edildi. Meclis yönetiminden iptale ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

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Yeni yasama yılının başlayacağı 1 Ekim Pazartesi günü Genel Kurul'da özel oturum yapılacak. Meclis Başkanı Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milletvekillerine hitap edecek. Çalışmalar ise 2 Ekim Salı gününden itibaren partilerin grup toplantıları ile başlayacak.

 

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