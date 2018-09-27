TBMM resepsiyonu iptal edildi

Geleneksel olarak her yıl yapılan yeni yasama yılı açılış resepsiyonu, alınan bir karar ile iptal edildi. Meclis yönetiminden iptale ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

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Yeni yasama yılının başlayacağı 1 Ekim Pazartesi günü Genel Kurul'da özel oturum yapılacak. Meclis Başkanı Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milletvekillerine hitap edecek. Çalışmalar ise 2 Ekim Salı gününden itibaren partilerin grup toplantıları ile başlayacak.