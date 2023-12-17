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TBMM'de Gökçek'e soğuk duş

TBMM'de Gökçek'e soğuk duş
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İçişleri Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu'nda AK Partili Osman Gökçek'in CHP'ye yönelik suçlamalarına CHP'li Gökhan Günaydın'dan "Bu ülkede adalet olsa sen de baban da yargılanırdınız. Bunların hepsinin hesabını Gökçek ailesinden şakır şakır soracağız" ifadelerini kullandı.

TBMM’de İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerine AK Parti grubu adına Ankara Milletvekili Osman Gökçek konuştu. Gökçek, konuşmasında CHP’yi suçladı.

Gökçek, "1948’e kadar Hacca gitmek yasaktı, ülkücü abilerime işkence yaptınız, 1938’de Tunceli’de zulmettiniz"diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise "Babasını görevden alanlar oğlunu alkışlıyor. Bugünler geçecek, bu memleket hukuk devleti olacak, bunların hepsinin hesabını Gökçek ailesinden şakır şakır soracağız" dedi.

Günaydın konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Beyefendinin babası hâlâ Ankara Büyükşehir Belediyesinin evinde oturuyor, yıllarca belediyenin aracını iade etmedi, Ankara’yı parsel parsel sattılar. FETÖ’yle irtibatı ortada ama utanma olmadığı için hâlâ konuşuyor. Osman Gökçek adında TBMM’de koltuk işgal eden bir kişiye cevap vermek zorunda kaldığım için çok mutsuzum. Gökçek ailesinin CHP’ye söz edebilme haddi olamaz. Siz Ankara’yı parsel parsel satmış bir ailesiniz. Hukuk devletinde sen de baban da sadece yargılanırsınız ve hapiste ömrünüzü geçirirsiniz."

Etiketler ak parti chp osman gökçek gökhan günaydın
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