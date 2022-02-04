TBMM'de soruldu: Bin 150 odalı Saray'a ne kadar elektrik faturası geldi?

Elektrik faturalarına art arda gelen zamlar vatandaşın belini bükerken Bin 150 odalı Saray'a gelen elektrik faturası merak konusu oldu.

CHP’nin TBMM Adalet Komisyonu Sözcü, İstanbul Milletvekili Zeynel Emre; vatandaşların bütçesinden elektrik harcaması için ayırdığı payın, gelen zamlar sonrası yüzde 6 civarında arttığına dikkat çekerek, bin 150 odalı olduğu kaydedilen Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın aylık elektrik harcamasını hem miktar hem de fatura bedeli olarak sordu.

CHP’li Emre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinin gerekçesinde, gelen zamlarla elektrik faturalarında ortalama yüzde 60 ile yüzde 88 aralığında değişen miktarlarda artış olduğunu kaydetti. Asgari ücretin vergi indirimleriyle birlikte yüzde 50 oranında arttığı son bir yılda, elektrik fiyatlarının birinci kademede yüzde 72,5, ikinci kademede ise yüzde 161,1 olmak üzere ortalamada yüzde 88,5 oranında yükseldiğini belirten CHP’li Emre, konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 42,3 oranında, benzin fiyatlarında yüzde 101,3, motorin fiyatları ise yüzde 121,2 artış olduğunu anımsattı.

ELEKTRİK İÇİN AİLE BÜTÇESİNDEN AYRILAN ORAN YÜZDE 6 ARTTI

CHP’li Emre, vatandaşların zamlar sonrası aile bütçelerinden elektrik harcamaları için ayırdığı miktarının yüzde 6 civarında arttığını belirttiği soru önergesinde şöyle dedi:

“Aylık 300 kilovatsaat tüketim üzerinden yapılan hesaplamalara göre 2021 yılı başında 2.822 lira olan asgari ücretin yüzde 8,5’i elektrik faturasına gidiyordu. 2022 başında 4.253 liraya yükselen asgari ücretin ise yüzde 12,2’si elektrik faturasını zor karşılamaktadır.

Geçen yıl ocak ayında 1.500 lira olan en düşük emekli aylığının yüzde 16’sıyla elektrik faturası ödeniyordu. Bu yılbaşında 2.500 liraya çıkan en düşük emekli aylığının ise yüzde 21’i elektrik faturasına gitmektedir.

Bu yılbaşında aylıklarına sadece yüzde 25,5 oranında zam yapılan işçi ve Bağ-Kur emeklilerinde durum çok daha vahimdir. Strateji ve Bütçe Başkanlığının verilerine göre 2021 yılı ocak ayında 2 397 lira olan ortalama işçi emekli aylığının yüzde 10’u elektrik faturasını karşılarken, 2022 Ocak ayında 3.166 liraya çıkan aylığın yüzde 16’sı elektrik faturasına gitmektedir. Yine Ocak 2021’de 2 bin 443 lira olan ortalama Bağ-Kur aylığının yüzde 9,7’si elektrik faturasını karşılarken, şu anda yüzde 14’ü elektrik faturasına gitmektedir. Birinci kademedeki elektrik miktarının, şubat ayından başlanarak 150’den 210 kilovatsaate çıkarılması, bu faturayı sadece 41 lira düşürecektir.”

"SARAY'IN HARCADIĞI ELEKTRİK MİKTARI VE FATURASI NE KADAR?"

CHP’li Emre, elektrik ve diğer temel harcamalardaki yüksek artışların, yaşanan ekonomik krizden kaynaklandığını; krizin nedeninin de AK Parti iktidarının uyguladığı yanlış politikalar olduğunu ifade etti. “Karşı karşıya kaldığımız tablo bir yandan artan enflasyon, yüksek işsizlik ve kur, diğer yandan devlet kaynaklarında önüne geçilmeyen israf. Bu israfın en dikkat çeken boyutlarından biri de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi. Yakın zamanda basına yansıyan haberlerden Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin elektrik giderinin günlük 60 bin, senelik 21.600 bin lira olduğu kaydedilmektedir” denilen soru önergesinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle yöneltilen sorular şöyle:

“-Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 2022 yılının Ocak ayı itibarıyla günlük kaç kiloWatt (kW) elektrik harcanmaktadır? Söz konusu ay gelen elektrik faturası kaç liradır?

-Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 2021 yılının tamamında harcanın elektrik miktarı (kW) toplam ne kadardır ve yılın tamamında yapılan ödeme kaç liradır?

-Elektrik fiyatlarına yapılan zammın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde herhangi bir tasarruf tedbirleri uygulamaya konulmuş mudur ya da planlanmakta mıdır?”