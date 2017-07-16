Telefonla konuşmak isteyenlere Erdoğan sürprizi

Turkcell ve Vodafone kullanıcıları konuşma öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz mesajıyla karşılaştı.



15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla Turkcell ve Vodafone kullanıcılarına konuşma öncesi beklemeye alarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz'la ilgili ses kaydını dinletiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı şu şekilde;

'Cumhurbaşkanınız olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününüzü tebrik ediyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum' ifadelerini kullandı.