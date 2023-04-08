TİP kararını verdi: 52 seçim bölgesinde milletvekili adayı çıkaracaklar

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, partisinin 52 seçim bölgesinde milletvekili adayı çıkaracağını duyurdu.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın seçim bildirgesini açıkladığı toplantıda konuştu. Baş, TİP’in 52 bölgede milletvekili adayı çıkaracağını duyurdu.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, şöyle konuştu:

"Bugün hepimiz için son derece önemli, son derece heyecanlı bir gün. Uzunca bir süredir sürdürdüğümüz ittifak çalışmalarında çok önemli bir evreyi geride bırakmış bulunuyoruz. Zaten hem halklarımız hem kamuoyu yakından takip ediyor, biz Emek ve Özgürlük İttifakı’nı bir yılı aşkın bir faaliyetin, bir çalışmanın, bir tartışmanın üzerine Türkiye’de 3’üncü yol inşa etmek için; siyasette sesi bastırılmak istenen, susturulmak istenen, yok sayılmak istenen milyonların siyasi iradesini güçlendirmek ve onları siyasete katmak, siyasete özne kılmak için çok uzun perspektiflere sahip bir ittifak inşa etmiştik. Başından bu yana aynı şeyi söylüyorduk: Seçimlerden önce, mümkünse seçimler sırasında ve en önemlisi seçimlerden sonra ülkemizde eşitliğin, özgürlüğün, barışın, adaletin güçlenmesi, kalıcılaşması ve tüm yurttaşlarımızın huzur içerisinde mutlu yaşayabilecekleri bir ülkenin inşası için Emek ve Özgürlük İttifakı’nın varlığı bir güvence demiştik.

Bu kararlılığımız, inadımız, mücadele birlikteliğimiz bugün biraz daha kuvvetlenmiş durumda. Biz seçim ittifakı olarak da Emek ve Özgürlük İttifakı’nı ilan etmiş durumdayız ve önümüzdeki sayılı günlerde de en iyi sonucu alabilmek, Türkiye’yi bu tek adam rejiminden kurtarmak ve ikinci yüzyılı hepimiz için güçlü, kararlı ve geride kalan dönemde yaptığımız bütün hataları, geride kalan dönemdeki eksikleri bir daha yaşamayacağımız bir ülke olarak inşa etmek için güç birliğimizi, ittifakımızı görev ve sorumluluğa hazır hale getirdiğimiz düşünüyoruz.

"87 SEÇİM ÇEVRESİNİN 80'İNDE TAM MUTABAKAT SAĞLANDI"

Kamuoyunda çokça tartışıldığı için bir cümle ile geçeceğim. 87 seçim bölgesi var Türkiye’de. TİP bu seçim bölgelerinin 52 tanesinde seçimlere katılacak. Özellikle vurgulamak istediğim bir şey var: Çok ayrıntılı çalışmalar neticesinde sadece 7 seçim çevresinde, daha önceki seçimlerde HDP’nin milletvekili seçildiği bölgelerde TİP seçimlere girecek. Bu şöyle de yorumlanabilir: Aslında 87 seçim çevresinin 80’inde tam mutabakat sağlanmış durumda. Bu son derece önemli bir gelişmedir. İnanıyoruz, görüyoruz, sokaktaki yansımasını hissediyoruz. Emek ve Özgürlük İttifakı bu seçimlerin en büyük sürprizlerinden bir tanesini gerçekleştirecektir.

Bize dönük beklentilerin farkındayız, bu beklentilerin üstünde bir başarıyla bu seçimlerden çıkacağımıza inanıyoruz. Tüm yurttaşlarımızı Emek ve Özgürlük İttifakı’nı büyütmeye, Emek ve Özgürlük İttifakı’nı güçlendirmeye ve bu ülkeyi bu tek adam rejiminden, bu ucube sistemden kurtarma mücadelesinde bize destek olmaya çağırıyoruz. İnanıyoruz ki Emek ve Özgürlük İttifakı’yla birlikte zafer kazanacağımız bir yürüyüşe başlıyoruz. Hepimizin zaferi şimdiden kutlu olsun."