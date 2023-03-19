Turgut Bucak, İYİ Parti’den milletvekili aday adayı

Antalya Muratpaşa Esnaf Kefalet ve kredi Kooperatif başkanı ,iş insanı Turgut Bucak İyi Partiden milletvekili aday adayı oldu.

14 Mayıs’ta yapılacak olan genel seçimlerde İYİ Parti'den milletvekili aday adayı başvurusunu Ankara’da yapan Başkan Bucak, aday adaylığı başvurumuzu yaptık. Bundan sonrası Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ve teşkilatlarımızın takdirindedir. dedi

Milletvekili aday adayı Turgut bucak; İYİ Parti olarak “yıllardır söylenen ama bir türlü başarılamayan birlikteliği ülkemiz için ortaya koyacağız. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener liderliğinde İYİ Parti olarak Antalya’da seçimlerden başarıyla çıkacağımıza inanıyorum. dedi

“ESNAFIN SESİ OLACAĞIM”

Milletvekili aday adayı Bucak açıklamasına şöyle devam etti, “İYİ Partinin ülkemizin geleceği için yeni bir umut, yeni bir gelecek vaat ediyor. “Başta Sayın Meral Akşener olmak üzere ülke sevdalısı, deneyimli, birikimli kadroların 14 Mayıs yapılacak olan seçimden başarıyla çıkıp ülkeyi yönetmeye talibiniz. Türkiye’nin yeniden inşası yolunda katkı koymak ve Antalya’nın sorunlarını, esnafımızın sorunlarını Ankara’ya hızlı ve en doğru şekilde aktarmak, çözüm bulmak için aday adayı oldum. Yıllardır esnaflık yaptım halende yapmaktayım. , esnafın içinden birisiyim. Sorunları biliyorum. Çünkü bende aynı sorunları yaşadım, yaşıyorum. Esnafımız bugüne kadar ihmal edildiğine inanıyorum. Küçük esnaf hep üvey evlat muhammesi yapıldı.. İşte tam da bu nedenle esnafın sesi olmak için aday adayı oldum. dedi

TURGUT BUCAK KİMDİR?

1960 yılından Antalya’nın Korkuteli ilçesinde doğan Turgut Bucak İlk,orta ve lise öğrenimini Antalya’da tamamladı. Esnaf bir ailenin dört çocuğunun en büyüğü olan Bucak, Antalya’da 1983 yılından bugüne kadar ‘İnci Börek’ salonlarında esnaflıkla birlikte börekçilik sanatını icra etmektedir. Börekçiler Odası başkanlığı ve Esnaf Kefalet Kredi Kooperatiflerinde yönetici pozisyonunda uzun yıllar hizmet veren Bucak, 1997 yılında kurucusu olduğu 7 binin üzerinde ortak ve kefillerle birlikte on beş bin esnafı bünyesinde barındıran Antalya Muratpaşa Esnaf Kefalet ve kredi Kooperatifinde 2002 yılında başkan olmuş ve bu görevini halen sürdürmektedir. Antalya’nın ve ülkemizin seçkin kefalet kredi kooperatifleri arasında olan Muratpaşa, bugüne kadar 450 milyon Türk Lirası plasmanı esnafımızın emrine sunmuştur. Diğer yandan Batı Akdeniz Bölgesinin kefaletlerini bünyesinde barındıran TESKOMP 6. Bölge birliğinde yönetim kurulu üyesidir. Ve TESKOMP Merkez birliği delegesi görevinde bulunmuştur. Turgut Bucak önceki süreçte; Milliyetçi Hareket Partisinden Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığının yanı sıra 25 ve 26. Dönem Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adaylığı. 2018 genel seçimlerinden İYİ partiden milletvekili aday adaylığında bulunmuştur.