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Türkiye'den ABD'ye sert tepki

Türkiye'den ABD'ye sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2021 yılı İnsan Ticareti Raporu’na sert bir dil ile tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2021 yılı İnsan Ticareti Raporu’nda; güvenirliliği şüpheli, bir takım STK raporlarındaki iddialara yer verilerek, asılsız varsayımlara dayanarak Türkiye’nin çabalarını gölgeleyecek ithamlarda bulunulması esefle karşılanmıştır." denildi.

Etiketler dışişleri abd tepki
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