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  4. 27 Mayıs 2017 09:19

Twitter trolleri davalık oluyor ! AK Partili isimler harekete geçti

AK Parti’ye yakın olduğu iddia edilen, açık kimliği belirsiz sosyal medya hesaplarından yine AK Partililere yönelik hakaret ve suçlamalar yargıya taşınıyor.

Twitter trolleri davalık oluyor ! AK Partili isimler harekete geçti
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AK Parti’de referandum sürecinde ve partinin yeniden dizayn edilmesi çalışmalarının yoğunlaştığı olağanüstü kongre döneminde sosyal medyada, özellikle de Twitter’da takma isimlerle oluşturan hesaplarla bakan, parti yöneticisi ve bazı milletvekilleri hedef seçildi.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre aralarında AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Mustafa Ataş, milletvekilleri Adnan Boynukara ve Nurettin Yaşar’ın da bulunduğu 30 kişi AK Parti’ye yakın olduğu iddia edilen bu hesaplara dava açma kararı aldı.

Vekiller, bu hesapları yöneten kişilerin kendi aralarında oluşturduğu doğrudan mesajlaşma (DM) kayıtlarını isteyecek. Trol hesaplardan ‘Davutoğlu ekibi’, ‘FETÖ’cü’ ve ‘Malatyalılar grubu’ gibi nitelendirmeler yapıldığını ve hakaret edildiğini belirten vekiller, konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’a da taşıdı. Yıldırım’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan bu hesapların kapatılması konusunda gerekeni yapmasını istediği belirtildi. Bu süreçte bir hesabın kapatıldığı, ancak hemen farklı isimle yeni hesap açılarak suçlamalara devam edildiği dile getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bu sorunu kendisine ileten ve bazı isimleri veren milletvekillerine, “Kim bunlar, ben tanımam bile, kimin adına iş yapıyorlar, bulun bunları” dediği öne sürüldü.

 
 

Hürriyet

twitter , ak parti , troll