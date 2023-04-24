  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Ümit Özdağ: ''Biz bu oyuna gelmeyeceğiz!''

Ümit Özdağ: ''Biz bu oyuna gelmeyeceğiz!''

Güncelleme:

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Şırnak’ta partililerle bir araya geldi. Özdağ, partisinin milletvekili aday tanıtımı toplantısında "Bu oyuna gelmeyeceğiz" dedi.

Şırnak'ı ziyaret ederek partililerle biraraya gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ burada yaptığı açıklamada dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İşte Özdağ'ın açıklamaları:

Sözlerime başsağlığı ile başlamak istiyorum. Şırnaklı bir vatansever kardeşimiz bundan kısa bir süre öne PKK’lı bir teröristi güvenlik güçlerine teslim ettiği için PKK’nın köyüne yapmış olduğu saldırı sonunda hayatını yitirmiş, şehit olmuş iki akrabası da yaralanmış. Ben, bu yurttaşımızın terör örgütü tarafından nasıl tehdit edildiğini sosyal medyadan daha önce haber almış, duymuştum. Suriyeliler için çok endişelenen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar keşke PKK ile mücadelede destek olan bu yurttaşımız için de aynı şeyi duysaydı da onun hayatını kurtarmak için gereken tedbiri alsaydı bugün bu vatansever kardeşimiz hayatta olurdu.Sevgili Şırnaklılar; Zafer Partisi Şırnak’ta dört arkadaşımızla Mahmut Tatar’ın liderliğinde güzel bir mücadele verecek. Bu mücadele sadece Şırnak’ta verilen değil bütün Türkiye’de verilen bir birlik mücadelesidir. Tatar ailesi Atatürk’ün yoldaşı olan bir ailedir. Biz de Atatürk’ün yoldaşları ile Şırnak’ta yol yürümekten dolayı övünç duyuyoruz.

10 milyon işsizimiz var. Şırnaklı da işsiz, Edirneli de işsiz, Ankaralı da işsiz… 10 milyon işsiz gencimiz varken ardı arkası bitmeyecek şekilde Afganistan’dan, Pakistan’dan, Suriye’den gelen kitlelere iş bulmak, aş bulmak bu mümkün değil. Bu gerekmiyor. Bu bize haksızlık. Şırnak’a, Muğla’ya, Nevşehir’e haksızlık. Bu bütün Türkiye’ye haksızlık. Bütün Türk halkına haksızlık.

Peki, HDP ne diyor? “Kalsınlar, vatandaşlık verelim.” Neden vatandaşlık verelim? Çünkü onlar üzerinden yurdumuzun karıştırılmasını istiyorlar. Onun için vatandaşlık verilsin istiyorlar. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Biz, Türkiye’nin HDP ile onun bir benzeri olan HÜDA PAR arasına sıkışmasına izin vermeyeceğiz.  

Şırnak benim gezi programımda yoktu. Bir HDP milletvekili bir tweet attı beni tehdit etti. “Gaziantep’te seni çalıştırmayacağız” dedi. Ben de dedim ki, “Bekle Şırnak’a geliyorum.” Ben geldim. Galiba o arkadaş buralarda yok bugün. Bak, bana en son meydan okuyan Süleyman Soylu’ydu. Halini gördün. Adam birazcık ders alır.

Etiketler zafer partisi ümit özdağ prof. dr. ümit özdağ
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İslam Memiş'ten altın için ''balon'' uyarısı! Rakam verdi
Bitcoin için dikkat çeken tahmin
Doğa tutkunlarının adresi Maden Deresi'nde ilkbahar güzelliği
Ticari araçlarda ÖTV muafiyetinin detayları belli oldu
Uyuşturucu etkisindeki kız, sokak ortasında kendinden geçti
Gülcan Arslan'dan Bali'de cesur pozlar
Yapay zeka Nostradamus'tan 7 büyük kehanet
Rüştü Reçber'in oğlu Premier Lig'e transfer oldu
Yüzbinlerce çalışanın maaş zammı için yeni teklif geliyor
Bakan Soylu'dan ''Gabar petrolü'' açıklaması: Suudi Arabistan kalitesinde