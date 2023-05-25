Ümit Özdağ: ''Depremzedeye parayla, Suriyeliye bedava... Böyle zulüm görülmedi''

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, katıldığı canlı yayında "Deprem bölgesindeki insanlar evlerinin yapımında para ödeyecekler ama Suriye'nin kuzeyinde Suriyeliler için yapılan evleri bedava dağıtıyorlar. Türk halkı böyle bir zulüm görmedi." dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini söyleyen Ümit Özdağ, Fox TV’ye konuk oldu. Depremzedeler için yapılan konutlar için depremzedelerin para ödemesi gerektiğini belirten Ümit Özdağ, şu ifadeleri kullandı: "Deprem bölgesindeki insanlar evlerinin yapımında para ödeyecekler ama Suriye'nin kuzeyinde Suriyeliler için yapılan evleri bedava dağıtıyorlar. Türk halkı böyle bir zulüm görmedi."