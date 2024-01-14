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Ümit Özdağ, MHP'nin adayını destekleyecekleri ili açıkladı

Ümit Özdağ, MHP'nin adayını destekleyecekleri ili açıkladı
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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ katıldığı canlı yayında, "Kars’ta MHP’yi destekleyeceğiz. Orada HDP’nin (DEM’in) kazanmaması gerektiğini düşünüyoruz. Buna benzer bir tavrı Iğdır’da da alacağız" dedi.

Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, Kars’ta HDP’nin kazanmaması için MHP’nin adayını destekleyeceklerini söyledi. Özdağ, Iğdır’da da benzer şekilde davranacaklarını kaydetti.

Sözcü TV’ye konuşan Özdağ, şu mesajları verdi:

Dar bir siyaset yapmıyoruz. Meseleye Türkiye’nin güvenliği açısından bakıyoruz. Kars’ta MHP’yi destekleyeceğiz, AKP aday çıkartmıyor. Orada HDP’nin kazanmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim de Kars’ta destekçi kitlemiz var. İstesek yarın aday çıkarırız ama yapmayacağız. HDP’nin kazanmasını engelleyecek şekilde davranacağız. Benzer tavrı Iğdır’da da alacağımızı duyurmuştuk. Şaşırtıcı bazı adımları önümüzdeki günlerde tekrar açıklayacağız.

Etiketler mhp ümit özdağ zafer partisi destek mhp'nin adayını destekleyecek
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