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Ümit Özdağ'dan Doğu Perinçek'e: ''Sus artık, sus!''

Ümit Özdağ'dan Doğu Perinçek'e: ''Sus artık, sus!''
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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Süper Kupa finalindeki Suudi rezaleti sonrasında yaptığı paylaşım tepki .çeken Doğu Perinçek'e çok sert bir yanıt vererek "sus artık sus" dedi.

Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı öncesi Suudi skandalı sonrasında sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe maça çıkmayarak Riyad'dan ayrılarak yurda geri dönmüştü. 

Yaşanan olaylara tepkisiz kalmayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Doğu Perinçek'in paylaşımına da tepki gösterdi.

Perinçek yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türk takımlarına Suudi Arabistan'da yakışan Filistin dayanışmasıdır. Galatasaray ve Fenerbahçe sahaya ABD emperyalizmine ve İsrail siyonizmine karşı mücadele pankartlarıyla çıkmalıydı.

O zaman Arap halkıyla yürek yüreğe birleşirlerdi."

ÖZDAĞ'DAN PERİNÇEK'E SERT ÇIKIŞ

Özdağ, Perinçek'in mide bulandırma konusunda özel bir eğitim aldığını ifade ettiği paylaşımında, "Çok başarılısın. Sus artık sus. Suudi Arabistan Aramco ile ne Filistin dayanışması. Recep abine destek için ne yapacağını şaşırdın. Ne Fenerbahçe ne Galatasaray senden Atatürkçülük dersi almaz." dedi.

 

Etiketler doğu perinçek ümit özdağ zafer partisi suudi skandal süper kupa
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