Ümit Özdağ'dan Nagehan Alçı'nın ''Ümit Özdağ susacak mı?'' eleştirisine sert yanıt

Yargıtay’ın Canan Kaftancıoğlu kararı sonrası Habertürk yazarı Nagehan Alçı ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında polemik yaşandı.

Yargıtay’ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na hapis cezasını onaması ve siyasi yasak getirmesi Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Habertürk yazarı Nagehan Alçı arasında polemiğe yol açtı.

Alçı’nın “Özdağ bugün sarı muhalefet olup olmadığını bu millete gösterecek” paylaşımına Özdağ tepki gösterdi.

“Özdağ bugün sarı muhalefet olup olmadığını bu millete gösterecek”

Kararın açıklanmasının ardından sosyal medyadan paylaşım yapan Nagehan Alçı, “Canan Kaftancıoğlu’nun yaşadığı hukuk cinayeti, özellikle Zafer Partililer ve İYİ Partililer için bir demokrasi imtihanı. Bu haksızlığa karşı susacaklar mı? En başta Ümit Özdağ bu hukuksuzluğa karşı susacak mı?” dedi.

Alçı, “Özdağ bugün sarı muhalefet olup olmadığını bu millete gösterecek” diye yazdı.

"Adaletten bahsetmeyin"

Ümit Özdağ’ın bu paylaşıma tepkisi gecikmedi.

Özdağ yaptığı paylaşımda, “Hilal Kaplan'ı ve Nagehan Alçı'yı teröre övgü ve devlet görevlilerine hakaretten Canan Kaftancıoğlu ile aynı hapishaneye koymuyorsanız, adaletten bahsetmeyin! Adalet, aynı suça aynı ceza demektir. Kaplan ve Alçı'yı ödüllendir, Kaftancıoğlu'nu hapse at. Ak Parti adaleti...” ifadelerini kullandı.