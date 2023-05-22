Ümit Özdağ'dan Sinan Oğan açıklaması

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sinan Oğan'ın Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıklamasının ardından yarın basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

14 Mayıs seçiminde cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan, seçimin ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldıklarını duyurdu. Oğan'ın kararı sonrası Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan açıklama geldi.

"ZAFER PARTİSİ'Nİ TEMSİL ETMİYOR"

Twitter hesabından paylaşım yapan Özdağ, ''Sayın Sinan Oğan’ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi’ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır. Zafer Partisi adına açıklama yarın saat 11.00’de benim tarafımdan yapılacaktır." açıklamasını yaptı.

Sayın Sinan Oğan’ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi’ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır. Zafer Partisi adına açıklama yarın saat 11.00’de benim tarafımdan yapılacaktır. @zaferpartisi — Ümit Özdağ (@umitozdag) May 22, 2023

ZAFER PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Zafer Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ata İttifakı'nın dağıldığı belirtildi. Açıklamada, ''Aziz Türk Milleti, Ata İttifakı, ortak karar alma ve hareket etme tercihlerinden vazgeçmiştir. Bugünden itibaren, taraflar sadece kendi adlarına karar alacaktır. Bu sebeple Zafer Partisi'nin kararını, Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ, yarın saat 11.00'de düzenleyeceği basın toplantısında açıklayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur...'' ifadelerine yer verildi.

ADALET PARTİSİ KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEYECEK

ATA İttifakı'ndan ayrılan Adalet Partisi, seçimin ikinci turunda Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklamıştı.



