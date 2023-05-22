  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Ümit Özdağ'dan Sinan Oğan açıklaması

Ümit Özdağ'dan Sinan Oğan açıklaması

Ümit Özdağ'dan Sinan Oğan açıklaması
Güncelleme:

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sinan Oğan'ın Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıklamasının ardından yarın basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

14 Mayıs seçiminde cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan, seçimin ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldıklarını duyurdu. Oğan'ın kararı sonrası Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan açıklama geldi. 

"ZAFER PARTİSİ'Nİ TEMSİL ETMİYOR"

Twitter hesabından paylaşım yapan Özdağ, ''Sayın Sinan Oğan’ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi’ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır. Zafer Partisi adına açıklama yarın saat 11.00’de benim tarafımdan yapılacaktır." açıklamasını yaptı. 

ZAFER PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Zafer Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ata İttifakı'nın dağıldığı belirtildi. Açıklamada, ''Aziz Türk Milleti, Ata İttifakı, ortak karar alma ve hareket etme tercihlerinden vazgeçmiştir. Bugünden itibaren, taraflar sadece kendi adlarına karar alacaktır. Bu sebeple Zafer Partisi'nin kararını, Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ, yarın saat 11.00'de düzenleyeceği basın toplantısında açıklayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur...'' ifadelerine yer verildi. 

ADALET PARTİSİ KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEYECEK

ATA İttifakı'ndan ayrılan Adalet Partisi, seçimin ikinci turunda Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklamıştı.

Sinan Oğan 2'nci tur kararını açıkladı: Erdoğan'ı destekliyoruzSinan Oğan 2'nci tur kararını açıkladı: Erdoğan'ı destekliyoruzPolitika

 

Etiketler zafer partisi sinan oğan ümit özdağ
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hibe desteğiyle başladı! Yılda 5 bin tane üretip, paraya para demiyor
İslam Memiş'ten 2'nci tur öncesi yatırımcılara kritik uyarı
Bankada parası olanlara müjde!
Döviz satışına bir sınır daha
Güzel oyuncuya bikinisi küçük geldi; sosyal medya yıkıldı
Benzine bir zam daha geliyor!
Ajda Pekkan lüks villasını sonunda sattı! Dudak uçuklatan rakam
Fenerbahçe'de büyük operasyon: En az 8 isimle yollar ayrılıyor
Hande Erçel süper minisi, derin dekoltesiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı
2'nci tur haftasında Dolar ve Euro'dan rekor üstüne rekor