Sinan Oğan 2'nci tur kararını açıkladı: Erdoğan'ı destekliyoruz

14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 5.17'sini alan Sinan Oğan, seçimin ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.

28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda kimi destekleyeceği merak konusu olan Sinan Oğan, kameraların karşısına geçti.



Oğan, seçimin ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.

Oğan'ın açıklamalarından satır başları:



Öncelikle Türk milletinin her bir ferdine seçimlerde göstermiş oldukları makul tavır, yüksek katılım ve bize olan teveccühleri için teşekkür ederim.

Yaklaşık 10 senedir bizimle beraber yol yürüyen, en zor zamanlarda bizi yalnız bırakmayan yol arkadaşlarımıza, Türkiye'nin her yerinde çalışan Sinan Oğan gönüllülerine teşekkür ediyorum.

Cümlelerimiz için tehditler aldık. Saldırılara uğradık. Sosyal medya lincine uğradık. Sesimizi TV'lerden, gazetelerden duyuramadık. Sosyal medya açılan tek kapımız oldu. Gönüllülerimiz koştu yardımımıza. Yılmadık, yıkılmadık. Biz yaklaşık üç yıl önce eğer bir Türk milliyetçisi adayı olmazsa Türk milliyetçilerini adaysız bırakmayacağız dedik ve bir yola çıktık.

Son ana kadar üzerinde uzlaşılan bir Türk milliyetçisi aday formülünü bekledik ve dedik ki böyle bir aday çıkarsa biz çekileceğiz ve bu adayı kayıtsız şartsız destekleyeceğiz. Türk milliyetçilerinin ve Atatürkçülerin adayı olarak bu yarışa girdik.

Biz bir dip dalgayı bir ayda değil üç yılda hazırladık. Seçmenlerimizi küçümseyen, bize değil başka adreslere yazmaya çalışanların bizim çalışmalarımızı daha dikkatli izlemeye davet ediyoruz. Normal şartlarda almayı beklediğimiz oy oranı yüzde 9 yüzde 16 bandında bir rakamdı. Bir dip dalganın geldiğini ve seçimin sürprizini bizim yapacağımızı söyledik. Linç kültürünü ülkemiz demokrasisi açısından son derece tehlikeli bulmaktayım. Çekilmemiz durumunda ilk turda seçimin biteceği gerçeğini sanırım artık herkes görmüştür.

Eşit ve adil olmayan şartlarda yarıştık. Ne hükümet imkanları ne belediye imkanlarımız yoktu. Buna rağmen büyük bir mücadele örneği sergiledik. Plana sadık kaldık, birçok temel hedeflerimize ulaştık. Büyük Türkiye ve kutlu Turan yolunda ilerleme hedefimiz devam ediyor. Buradaki temel kuralımız ise şudur, plana sadık kaldık.

İkinci tura kalan adayların bizim söylemlerimize sarılmalarını sağladık. Bizi saymaya gerek görmeyenlerin başladığımız hareketi saymaya başladığını gördük. Türkiye kritik bir dönemeçten geçmektedir. Temel konulardan biri sığınmacılar ve kaçaklar konusudur. İkincisi Türkiye'deki deprem gerçeğidir. Bir an önce kolları sıvamamız gerektedir. Üçüncüsü iç ve dış dinamiklerin sebep olduğu ekonomik sorunlardır. Dördüncü temel konu ise, terör eylemlerine yönelik istikrarlı bir mücadelenin devam ettirilmesidir.

Türk siyasetinde bozulan nezaketi geri getirme üzerine kampanya yürütmek hedefimizdir. Seçim kampanyası boyunca benimsediğimiz tavır ile olumlu bir hava yarattığımız kanısındayız.

Cumhuriyet'le hesaplaşma tezleri tarihin çöplüğüne gömülmüştür. Başta Mavi Vatan tezimiz olmak üzere dış politika hamlelerinin sürdürülmesi gerekmektedir. Ekonomimizdeki faiz odaklı yürütülen politikalar yeniden gözden geçirilmelidir.

Millet İttifakı 20 yıldır iktidar olan Cumhur İttifakı karşısında yeterli başarıyı gösterememiş, geleceği dair tarafımızı ikna edememiştir. İstikrar faktörünü ıskalamıştır. Biz hiçbir zeminde pazarlık yapmadık. Müzakereler aşağıdaki ilkeler çerçevesinde neticelenmiştir. Her türlü terör örgütüne kesintisiz, istikrarlı bir mücadele devam ettirilecektir. Sığınmacılar ve kaçaklar meselesinde artık bir takvim mevcuttur. Sığınmacıların bir takvim çerçevesinde ülkelerine gönderilmesi için tüm şartlar zorlanacaktır. Kaçak geçişlerin önlenmesi için tedbirler en üst seviyeye çıkarılacaktır.

28 Mayıs 2023'te Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu kritik öneme sahiptir. İkinci turda seçimde nasıl bir tutum alınması noktasında tabanımız, ittifak bileşenleriyle müzakereler yaptık. Her iki adayla görüşmede bizim kamuoyunca bilinen önceliklerimizi müzakere ettik. Herhangi bir pazarlık, taahhüt belirtmeksizin, kırmızı çizgilerimizi ifade ettik. Her iki aday ile bütün konuşma ve görüşmelerimiz karşılıklı nezaket ve saygı çerçevesinde gerçekleşmiştir.

ERDOĞAN'I DESTEKLİYORUZ

Bu müzakereler neticesinde Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğimizi beyan ediyorum. Bize oy verenleri sayın Erdoğan'ı desteklemeye davet ediyorum.