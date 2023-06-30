  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Varank'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la basketbol maçı paylaşımı

Varank'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la basketbol maçı paylaşımı

Varank'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la basketbol maçı paylaşımı
Güncelleme:

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile oynadıkları basketbol maçından görüntüler paylaştı.

Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile oynadıkları basketbol maçına ait görüntüleri, 'Arada maçtan kaytarıp video çektiğim doğrudur' notuyla Twitter hesabından paylaştı. Maçta Erdoğan'ın yanı sıra MİT Başkanı İbrahim Kalın, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İzmir milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Alpay Özalan ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun yer aldığı görüldü. Maçta; Erdoğan'ın formasını giydiği yeşil takım, beyaz takımı 50-22 mağlup etti.

Etiketler mustafa varank basketbol paylaşım
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İki ilde denize girmek yasaklandı
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki rakam
Fransa'yı karıştıran olay: 40 bin polisle müdahale! Sokaklar savaş alanına döndü
Faturalarda yeni dönem başlıyor: Yarından itibaren zorunlu olacak!!
Trabzonspor transferi resmen duyurdu
Kılıçdaroğlu'nun acı günü
Bakanlık harekete geçti: Asgari ücret sonrası fahiş zam!
Barcelona yöneticisi Arda Güler için İstanbul'da!
Kremlin'den açıklama: Rus komutanlar nerede?
Kur'an-ı Kerim yakan provokatörün ifadesi ortaya çıktı: 10 gün içinde tekrar yakacağım