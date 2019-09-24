Yargıtay birçok siyasetçi ile 3 vekilin cezasını onadı

Yargıtay, KCK Ana Davası’nda, HDP milletvekilleri Pero Dündar ve Musa Farisoğulları’na verilen 9 yıllık, Hakkari Milletvekili Leyla Güven’e verilen 6 yıl 3 aylık hapis cezasını onadı. Toplamda 118 kişi hakkında verilen hüküm onanırken, aralarında HDP Milletvekili Tayip Temel’in olduğu 36 kişi hakkındaki verilen hükmü bozdu.

Yargıtay, KCK/ Türkiye Meclisi iddiasıyla Kürt siyasetçilere yönelik açılan davada, yerel mahkemenin 154 kişi hakkında verdiği hükmü onayan İstinaf Mahkemesi’nin kararına yapılan itirazı sonuçlandırdı. 139 kişinin mahkemenin onama kararına yaptığı itirazı karara bağlayan Yargıtay, HDP Mardin Milletvekili Pero Dündar, HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları’na “Örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla verilen 9’ar yıl, aynı suçlamayla DTK Eşbaşkanı ve HDP Milletvekili Leyla Güven’e verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasını onadı.

HDP Milletvekilleri Leyla Güven, Musa Farisoğulları ve Pero Dündar’in kesinleşen cezaları Meclis’te okunduğunda milletvekillikleri düşecek.