Yavaş, İmamoğlu ve Soyer... İlk icraatları ne olacak ?

CHP’ye 25 yıl sonra İstanbul’u kazandıran İmamoğlu, Cumhuriyet’in sorularını yanıtladı. İmamoğlu, “Belediyecilik tecrübemle İstanbul’da yaşayanlara bu kenti hissettireceğim” dedi.

Kampanya süreci ve seçim günündeki performansı ile 25 yıl aradan sonra CHP’ye İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni (İBB) kazandıran Ekrem İmamoğlu, 1989’daki gibi farklı bir rüzgâr estireceğini söyledi. İmamoğlu, “Belediyecilik tecrübemle İstanbul’da yaşayanlara bu kenti hissettireceğim. Bu kentte huzur bulunulacak. Fırsatını bulsa kaçan değil, üreten bir toplum olacak” diye konuştu. Yoğun çalışamaları arasında Cumhuriyet’ten İlayda Kaya’nın sorularını yanıtlayan İmamoğlu şunları söyledi:

- İlk projeniz ne olacak?

İstanbul’un ilk projesini tanımlamak çok güç. Her konusu ayrı önemli. Yönetim anlayışı çok farklı ve önemli bir konu benim için. Bambaşka, yaratıcı ve insan odaklı projelerimiz hayata geçecek.

- Yurttaşlarla buluşmanızda sık sık ‘İstanbul’da yaşayanların yüzde 60’ının fırsatını bulsam giderim’ dediklerini belirttiniz. Ya şimdi?

Bu anketlerin sonucu. İstanbul iyi ve mutlu olursa, Türkiye iyi ve mutlu olur. İstanbul iyi olmazsa, ne yazık ki Türkiye’nin durumu da iyi olmaz. İstanbul çok önemli bir şehir. İstanbullu yurttaşların yaşam kalitesini arttırarak, anılarını tazelemek istiyoruz. Belediyecilik tecrübemle İstanbul’da yaşayanlara bu kenti hissettireceğim. Bu kentte huzur bulunulacak. Fırsatını bulsa kaçan değil üreten bir toplum olacak.

- Mansur Yavaş ve Tunç Soyer’le seçilmeleri halinde bir araya geleceğinizi söylemiştiniz. Yakın bir zamanda bir araya gelme durumu olacak mı?

Süreç bizim için hâlâ devam ediyor. Tabiki bir araya geleceğiz. Güzel bir buluşma olacak.

MANSUR YAVAŞ: İLK İŞ MAKAM ARAÇLARI

31 Mart Yerel Seçimleri’nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP’li Mansur Yavaş, göreve başlar başlamaz ilk işinin kurumdaki makam aracı sayısının hızla azaltılması olduğunu dile getirdi.

Cumhuriyet’ten Sertaç Eş’e seçimi değerlendiren Yavaş, Ankara halkının seçimin adresini ortaya koyduğunu dile getirdi. Başkentte üçüncü seçimi olduğunu anımsatan Yavaş, bu kadar çirkin saldırıların olduğu ve düzeysiz tartışmaların yaşandığı seçimi ilk defa gördüğünü söyledi. Yavaş, “Ankara, isyanını sandıkta dile getirdi. Vatandaş öfkelendi, gerçekten bu siyasi kampanyanın yansımalarını her yerde hissettim. Oy kullanmayacaklar oy kullanmaya karar verdi. Bazı seçmen bu çirkin saldırılar ve düzeysiz söylemler nedeniyle oyunun rengini değiştirdi. Bunları sahada bire bir gözlemleme şansımız oldu” dedi.

İLK OLARAK EN AZ OY ALDIĞI MAHALLELERE GİDECEK

İzmirliler, bir klasiği yerine getirerek CHP’li aday Tunç Soyer’i yüzde 58 ile belediye başkanı seçerken, bu zaferden çok diğer iki büyükşehir İstanbul ve Ankara’nın AKP’li yönetimlerden alınmasına sevindi.

Seçildikten sonra Cumhuriyet’ten Hakan Dirik’e konuşan Soyer, “Hayat yerelde akıyor ve dünya yerelden değişiyor. Türkiye’de de bu değişimin eşiğindeyiz. 1 Nisan itibarıyla bunun kapısı açıldı. İnsanlar, yerelden değişimin ilk işaretlerini verdiler. Değişim talebinin tabandan geliyor olması son derece kıymetli. Buna sahip çıkacağız. Türkiye’de siyasetin dili de, içeriği de değişecek. Türkiye değişecek ve bu büyükşehirlerle başlayacak” dedi.

Sosyal medyadaki Seferihisar Belediye Başkanı unvanını “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı” olarak değiştiren Soyer, ilk olarak en az oy aldığı mahallelere giderek “Hepinizin başkanıyım” diyeceğini açıkladı.