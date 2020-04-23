Yeni parti kuran Ali Babacan Atatürk'ü unuttu!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'nin açılışının 100. yıldönümünü kutlamak amacıyla sosyal medya adresinden bir mesaj paylaştı.

Paylaşımında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e değinmemesi dikkat çeken Babacan, 100. yıl kutlamasını kendi partisinin kuruluşuna bağladı.

Babacan paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

100 yıl önce bugün temsil gücü yüksek, her görüşü önemli kılan bir meclis kuruldu. Millî egemenlik bu meclisin fikir zenginliği üzerinde yükseldi. Biz de ilk meclisin yüzüncü yılında 90 vatansever arkadaşımızla katılımcı ve çoğulcu bir demokrasi hedefiyle DEVA Partisi’ni kurduk.