Yeniden aday gösterilmeyen AK Partililer partiyi karıştırdı

AK Parti bazı ilçe başkanlarına rozet taktı. Katılanların büyük bölümü 31 Mart’ta AK Parti aday yapmayınca başka partiye geçen isimlerdi.

Sözcü'den Velip Toprak'ın haberine göre, son haftalarda AK Parti'ye katılan bazı belediye başkanları parti içinde farklı bir tartışma yarattı. Transfer diye rozet takılan başkanların bir bölümünün 2019'da AK Parti'nin aday göstermediği belediye başkanları olduğu anlaşıldı.

Bağımsız seçime giren bu isimler, AK Parti'nin adaylarını geride bırakarak başkan seçildi.

AK Partili bazı yöneticiler, “Bu arkadaşlarımızın aday yapılmasını engelleyenler, şimdi birlikte rozet takma fotoğrafı veriyor” eleştirisi yaptı.

BAĞIMSIZ ADAYLAR

AK Parti, son haftalarda 5'erli gruplar halinde belediye başkanlarını transfer etmeye başladı. Katılan başkanların büyük bir bölümünün bağımsız olması dikkat çekti. Bu transferler, parti içinde farklı değerlendirmelere neden oldu.

HESABI VERİLMELİ

AK Partili yöneticilerden bazıları, transferlerle ilgili şu yorumu yaptı:

“2019 yılında bizde olan bazı belediyeleri kaybettik. Çünkü başarılı olan başkanları bazı illerde milletvekilleri, il yönetimi istemedi. Onlar da gitti, bağımsız aday oldu, seçimi kazandılar. Şimdi aynı isimlere rozet takıyoruz. Bu başkanların adaylığını kim engellemişse hesabını vermeli. Hem karşı çıkıyorlar hem de döndüğünde el kaldırıp birlikte fotoğraf çektiriyorlar.”