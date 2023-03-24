Yeniden Refah Partisi ve HÜDA-PAR'dan Cumhur İttifakı kararı

Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldı. HÜDA-PAR ise AK Parti listelerinden seçime katılacağını açıkladı.

Yenide Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldı. Yeniden Refah Partisi temsilcileri, Cumhur İttifakı'nın ittifak protokolünün YSK'ya teslimine katıldı.

Yeniden Refah Partisi Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe, "14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde vatan ve milletimizin menfaatleri için Cumhur İttifakı'na katıldık. Muhterem başkanımız, saat 18.00'de genel bir açıklama yapacaktır." açıklamasını yaptı.

HÜDA PAR, AK PARTİ LİSTELERİNDEN SEÇİME GİRECEK



HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, seçimler ve ittifakla ilgili partisinin kararını açıklamak için Fatih'te basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Yapıcıoğlu, "Bu seçimlerde öncelikli hedefimiz sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs'taki seçimlerde yine ipi önde göğüslemesi ve bir dönem daha Türkiye'yi idare etmesi. Akabinde ikinci sırada gelen önceliğimiz de sayın Erdoğan cumhurbaşkanlığı seçimini kazanıp cumhurbaşkanı olarak 5 yıl daha memleketi idare edecekse, ama mecliste çoğunluk muhalefetin eline geçecekse, bizi zor ve kritik bir süreç bekliyor. Bundan dolayı biz istedik ki meclis seçimlerinde de çoğunluk sağlansın. Üçüncü isteğimiz, talebimiz, beklentimiz partimizin de mecliste güçlü bir şekilde temsil edilmesi. Bu sesin meclisten millete duyurulması. Bu önceliklere göre simülasyonlar yapıldı ve sonuç itibariyle vardığımız karar şudur: 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan parlamento seçimlerinde AK Parti listelerinden girmek suretiyle seçimlere katılacağız" dedi.



Böylece Cumhur İttifakı AK Parti, MHP, BBP, Yeniden Refah Partisi olarak 14 Mayıs seçimlerine girecek.

ERBAKAN İTTİFAKI REDDETMİŞTİ

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Fatih Erbakan'ı Cumhur İttifakı'na katılmaya davet etmişti. Ancak Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılmayacaklarını ve seçimlere parti olarak gireceklerini söyledi. Erbakan, katıldığı bir canlı yayında kapıları da açık bıraktı. Parti teşkilatında yapılan toplantıda AK Parti ile ittifak teklifinin yüzde 60 oranında reddedildiğini söyleyen Erbakan, "Derlerse ki, bu maddelerde mutabıkız, bunların uygulanması için gayret göstereceğiz, imzalıyoruz derlerse tekrar kurullarımızla değerlendirilip cevap verebiliriz" diye konuştu.

ERDOĞAN HÜDA PAR'I SAVUNMUŞTU

Geçen günlerde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın son destekçisi HÜDA PAR’ı savundu.

Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen parti hakkında Erdoğan, ''Tamamıyla yerli ve milli bir yapı'' ifadesini kullandı.