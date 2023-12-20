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Yeniden Refah Partisi yerel seçim kararını açıkladı

Yeniden Refah Partisi yerel seçim kararını açıkladı
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara, İstanbul ve İzmir dışında diğer il ve ilçelerde kendi adaylarıyla seçime gireceklerini açıkladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ittifak görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu. Erbakan, Ankara, İstanbul ve İzmir için işbirliği yapacaklarını belirterek, diğer il ve ilçelerde kendi adaylarıyla seçime katılacaklarını açıkladı.

Erbakan, ''Ankara, İstanbul ve İzmir için talep oldu. Bununla ilgili istişareleri yapıyoruz. Bunun dışındaki il ve ilçelerde partimiz kendi adayları ve kendi logosuyla seçimlere girecek.'' ifadelerini kullandı. 

DHA

Etiketler yeniden refah partisi yerel seçim fatih erbakan
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