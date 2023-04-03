Yeniden Refah Partisi'nden o iddialara yalanlama: Bunlar beyhude ve boş uğraşlardır

Seçime sayılı günler kala Yeniden Refah Partisi'nden 14 teşkilatın seçimlerde Cumhur İttikafı'nı desteklemeyeceğine yönelik yapılan paylaşımlarla ilgili açıklama yapıldı.

Seçime bağımsız gireceğini açıklayan Yeniden Refah Partisi, geçtiğimiz hafta Cumhur İttifakı'na katıldığını duyurdu.

Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na dördüncü parti olmuş oldu.

Bu kararın ardından Ankara'da hareketlilik en üst seviyeye çıktı.

Partillerin ittifak hareketlerinde ise provakatif haberler yayılmaya devam ediyor.

Sosyal medya üzerinden Yeniden Refah Parti'nden 14 teşkilatın Cumhur İttifakı'nı desteklemeyeceği paylaşıldı.

"Tek vücut olarak Genel Başkanımız'ın arkasındayız"

Paylaşımlardan kısa bir süre sonra Yeniden Refah Parti'sinden basın açıklaması yapıldı.

Yapılan açıklamada, "81 il Başkanımız, 926 ilçe Başkanımızla birlikte tek vücut olarak Genel Başkanımız'ın ve Genel Merkezimiz'in arkasındadır" ifadelerine yer verildi.

"Bu asılsız iddialarda bulunanları kınıyoruz"

Yapılan açıklama şu şekilde:

KAMUOYUNA DUYURU

Bazı basın organlarınca partimizin yükselişini önlemek için, asılsız iddialar içeren haberler yayınlanmıştır.

81 il Başkanımız, 926 ilçe Başkanımızla birlikte tek vücut olarak Genel Başkanımız'ın ve Genel Merkezimiz'in arkasındadır.

Yeniden Refah Partisi teşkilatları olarak, bu asılsız, masa başı haberlerin amacının farkındayız.

Partimizin yükselişinin birilerinin uykularını kaçırdığı anlaşılmaktadır. Bunlar beyhude ve boş uğraşlardır. Bu asılsız iddialarda bulunanları kınıyoruz.

Partimizin hiçbir ferdinden Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayına destek ve oy çıkmayacağı aşikardır.

14 Mayıs seçimlerinden Yeniden Refah Partimiz ve Cumhur İttifakı zaferle çıkacaktır.

YENİDEN REFAH PARTİSİ