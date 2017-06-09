Yıldırım'dan Barzani'ye çok sert sözler

Başbakan Yıldırım, IKBY'nin 25 Eylül'de 'bağımsızlık referandumu' yapma planıyla ilgili, "Bizim görüşümüz çok açık ve nettir. Biz Irak'ın toprak bütünlüğünü istiyoruz. Bütün Iraklıların bir arada, bir devlet olarak yaşamasını istiyoruz. Dolayısıyla, bölgemizde yeterince sorun var. Yeni bir sorun alanı oluşturulmasının doğru olmadığını düşünüyoruz ve bu kararın da sorumsuzca verilmiş bir karar olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanlığı: IKBY'nin bağımsızlık referandumu kararı vahim bir hata

Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazını Cenabı Ahmet Paşa Camisi'nde kıldı.

Yıldırım cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AK Partili vekilden Kürdistan çıkışı: Saygı duyulmalı