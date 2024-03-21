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YRP'de Murat Kurum krizi: ''Kurum'u desteklemek gerekiyor'' demişti, disipline sevk edildi

YRP'de Murat Kurum krizi: ''Kurum'u desteklemek gerekiyor'' demişti, disipline sevk edildi
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Yeniden Refah Partisi, MKYK üyesi Abdurrahman Akyüz'ü yaptığı "Kurum'u desteklemek gerekiyor" açıklaması nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk ettiğini duyurdu.

Yeniden Refah Partisi, "Murat Kurum'u bir şekilde desteklemek gerekiyor" diyen MKYK üyesi Abdurrahman Akyüz'ü Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk etti. 

Partiden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"MKYK üyemiz Abdurrahman Akyüz, Anadolu Ajansı’na verdiği bir demeçte parti disiplinini yok sayan, görev ve yetki sınırlarını aşan, partimizin çizgisiyle uyumlu olmayan açıklamalarda bulunması sebebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştir.

Yeniden Refah Partimiz dün olduğu gibi bugün de Milli Görüş çizgisinde yoluna devam etmektedir ve partimizin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz’dür. İstanbul teşkilatlarımız da Sayın Altınöz ile omuz omuza, İstanbul’da Milli Görüş Belediyeciliği dönemini yeniden başlatmak için mücadelesine devam etmektedir."

Abdurrahman Akyüz yaptığı açıklamada, "Necmettin Erbakan İstanbul'da tabii ki Cumhur İttifakı'nın adayının kazanması için bir yol izlerdi. Murat Kurum'u bir şekilde desteklemek gerekiyor. Kurum 'Biz de Erbakan hocanın talebeleriyiz.' diyor. Genel Başkanımız Fatih Erbakan son dakikada böyle bir karar açıklarsa şaşırmam" demişti.

 

Etiketler yrp yeniden refah partisi murat kurum disiplin ak parti
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