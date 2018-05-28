YSK açıkladı: 144 bin seçmenin sandığı taşınıyor !

YSK, HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar ve HDP YSK Temsilcisi Mehmet Tiryaki’nin itirazlarına rağmen dün ‘sandık taşıma’ kararı aldı.

Sancar, dün itiraz için gittiği YSK ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada “Henüz tam anlamıyla durumdan etkilenen seçmen sayısını bilmiyoruz. Çok sayıda köy için sandık birleştirme kararı söz konusu. Bu nedenle ilk öngördüğümüzden de fazla sayıdaseçmen etkilenecek görünüyor. Bu seçmenlerden büyük kısmı ise HDP seçmeni.. Görüşmemizin tek konusu sandık birleştirme ve sandık taşınması olayıydı. Bunun seçim güvenliğine ve seçimlerin adil işleyişi ile çok yakından ilgili olduğunu sürekli söylüyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

YSK sayıyı açıkladı

YSK Başkanı Sadi Güven, bugün taşınmasına karar verilen sandık sayısını açıkladı

Güven'in açıklaması şöyle:

"Güvenlik gerekçesiyle taşınmasına karar verdiğimiz sandıklardaki seçmen sayısı 144 bin. Sandık güvenliği önemli ancak seçmenin hür iradesini sandığa yansıtması her şeyden daha önemli" dedi.