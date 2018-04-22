YSK açıkladı: İşte seçime girebilecek siyasi partiler

Yüksek Seçim Kurulu 24 Haziran'da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçime katılabilecek partileri açıkladı.

SEÇİME GİREBİLECEK PARTİLER

YSK, 24 Haziran'da yapılacak seçime AK Parti, BTP, BBP, CHP, DP, HDP, İyi Parti, MHP, Saadet Partisi ve Vatan Partisi'nin girebileceğine karar verdi.

CHP'li 15 milletvekili İYİ Parti'ye geçti

İYİ PARTİ DİLEKÇE VERMİŞTİ

İYİ Parti'nin dilekçesinde “Aşağıda isimleri ve seçim çevreleri yazılı milletvekilleri partimize katılmışlardır. Adı geçen milletvekillerinin istifa dilekçelerinin bir örneği ekte sunulmuştur. Böylece 5 milletvekili ile parlamentoda temsil edilen İYİ Parti 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 36. Maddesinde seçime katılma için öngörülen grup kurma koşulunu da bir kez daha sağlamıştır. Seçimlere katılmamız için gerekli işlemlerin yapılmasını arz ve talep ederim.” İfadelerine yer verildi. Yazının sonuna CHP'den İYİ Parti'ye katılan 15 vekilin ismine yer verildi.