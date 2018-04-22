CHP'li 15 milletvekili İYİ Parti'ye geçiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde ittifak ve cumhurbaşkanlığı adaylarını konuşmak üzere bir araya gelmişti. Bu görüşmede iki liderin anlaşmaya vardığı ortaya çıktı. Buna göre, İyi Parti'nin seçimlere girebilmesi için CHP'den 15 milletvekilinin istifa ederek İYİ Parti'ye geçmesine karar verildi. İstifa edecek CHP'li milletvekillerinin listesinin şu anda CHP Genel Merkezi'nde hazırlandığı öğrenildi.



15 milletvekilinin İYİ Parti'ye katılmasıyla İYİ Partili vekil sayısı 20'ye ulaşacak. Böylece İYİ Parti'nin Meclis'te grup kurarak seçimlere girebilmesi sağlanacak.

Konuyla ilgili resmi açıklamanın CHP Grup Başkanvekili Engin Altay tarafından, saat 13:30'da yapılması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu ile Akşener'den sürpriz görüşme