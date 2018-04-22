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  4. 22 Nisan 2018 16:52

Devlet Bahçeli: Ayak ve siyasi oyunlara heves etmeleri...

MHP lideri Bahçeli, 23 Nisan mesajında ''İlkeli ittifaktan bahsedenlerin ayak ve siyasi oyunlara heves etmeleri tam bir çatırdama ve siyasi çürüme halidir'' ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli: Ayak ve siyasi oyunlara heves etmeleri...
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 

Mesajında CHP'li 15 milletvekilinin İyi Parti'ye geçmesine değinen Bahçeli, şunları kaydetti:

"Demokrasi nutku atanların, ilkeli ittifaktan bahsedenlerin ayak ve siyasi oyunlara heves etmeleri tam bir çatırdama ve siyasi çürüme halidir.

Gazi Meclis'in hür iradesini, 98 yıllık izzetini, ikbal arayışlarıyla, dahası hülle ve hile yoluyla karalamaya, karartmaya çalışan siyasi düşükler, milletimizin demokratik kazanımlarına kast etmenin cezai karşılığını kuşkusuz sandıkta görecektir."

CHP'li 15 milletvekili İYİ Parti'ye geçiyorCHP'li 15 milletvekili İYİ Parti'ye geçti

 

devlet bahçeli , iyi parti
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