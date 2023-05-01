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YSK yurt dışı ve gümrük kapılarında kullanılan oy sayısını açıkladı

YSK yurt dışı ve gümrük kapılarında kullanılan oy sayısını açıkladı
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Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs seçimleri için yurt dışında ve gümrük kapılarında kullanılan oy sayısını açıkladı.

YSK'nın açıklamasında "Saat 21.00 itibarıyla Yurtdışı Temsilciliklerde oy kullanan seçmen sayısı 644.972 olup gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısı 52.605 olmak üzere toplam oy kullanan seçmen sayısı 697.577’dir." denildi.

 

Etiketler ysk oy oy sayısı yurt dışı
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