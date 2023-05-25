İstanbul'dan AK Parti milletvekili olarak seçilen Hulki Cevizoğlu'ndan dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçları tahmini: "Yüzde 37-38 alabilirse öpsün başına koysun!"

Seçimlerin ikinci turu için geri sayım sürerken İstanbul'dan AK Parti milletvekili olarak seçilen Hulki Cevizoğlu, Haber Global canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun Özdağ ile imzaladığı 7 maddelik protokolle ilgili değerlendirmelerde bulunan Cevizoğlu, "Kılıçdaroğlu bugüne kadar hep 'mış gibi' yaptı. Hangi sorunu çözmüş Kılıçdaroğlu? Bugüne kadar seçmenin kafasını sürekli karıştıran. Birbiriyle zıt sürekli söylemler, uçuşan başı boş düşünceler... CHP'ye gönül vermiş, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'Atatürk'ün hatrına' CHP'ye oy verenler bir baksın vaziyete." diye konuştu.

"KILIÇDAROĞLU YÜZDE 37-38 ALABİLİRSE ÖPSÜN BAŞINA KOYSUN"

İkinci tur seçim sonuçlarıyla ilgili tahminlerde de bulunan AK Partili Cevizoğlu, konuşmasının devamda şu ifadeleri kullandı;

"Ben rakam vermek istemem ama bu pazar günü Kılıçdaroğlu, yüzde 37-38 alabilirse öpsün başına koysun. Çünkü bu kadar tutarsızlığa kendi seçmenleri de çok kızgın, onu söylüyorlar."