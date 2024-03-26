Zafer Partili aday CHP'li aday lehine adaylıktan çekildi
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Zafer Partisi Antakya Belediye Başkanı Adayı Cemil Akkoçak, CHP Antakya Belediye Başkanı Adayı Hüseyin Aksoy lehine seçimden çekildiğini açıkladı.
Zafer Partsi'nin Antakya Belediye Başkanı Adayı Cemil Akkoçak, CHP'nin Antakya Belediye Başkanı Adayı Hüseyin Akyol ile bir araya geldi.
Akkoçak, CHP'nin adayı Aksoy lehine başkan adaylığından çekildiğini açıkladı.
Akkoçak'a teşekkür eden Aksoy, omuz omuza Antakya için çalışacaklarını söyledi.
DHA
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