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  3. 21 Ocak 2019 20:23

Pornografik yayına zorlanan kızlar böyle kaçtı

Çin'de internetten kameralı sekse zorlanan Kuzey Koreli kadınların kaçışı böyle görüntülendi.

Pornografik yayına zorlanan kızlar böyle kaçtı
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Çin'de internetten kameralı sekse zorlanan Kuzey Koreli kadınların kaçışı kameralara yansıdı.

Çin'de, ülkelerinden kaçtıktan sonra hapsedildikleri bir apartman dairesinde yıllarca internet üzerinden kameralı seks yapmaya zorlanan iki kadın, bir rahibin yardımıyla kurtulmayı başardı.

Kadınların komşu bir ülkeye kaçırıldığı kurtarma operasyonunu BBC Korece Servisi izledi.

"ÇABUK OLUN, FAZLA VAKTİMİZ YOK"

Çin'in Yanji kentinde, iki genç kadın bir apartmanın 3. katından, yırtılıp birbirine bağlanmış çarşaflarla pencereden aşağıya inmeye çalışıyor. "Çabuk olun, fazla vaktimiz yok" diye sesleniyor kurtarıcıları. İnmeyi başarıp aşağıda bekleyen arabaya bindikleri görülüyor.

Mira ve Jiyun, Kuzey Kore'den kaçmış ama farklı zamanlarda kadın tacirlerinin eline düşmüş iki kadın. Çin sınırından içeri girdikten sonra, kaçmalarına yardım eden ve "aracı" adıyla bilinen kişiler, onları kamera karşısında internet üzerinden pornografik yayınlar yapmaya zorlayan kişilere teslim etmiş.

Mira 5, Jiyun ise 8 yıl bir apartman dairesine hapsedilmiş

 HAYATLARINI RİSKE ATIYORLAR

Rejimin izni olmadan Kuzey Kore'den ayrılmak yasa dışı sayılıyor. Ancak pek çok kişi kaçmak için hayatını riske atıyor.

Kuzey ve Güney Kore arasındaki tampon bölge, askerlerin gözetiminde ve mayın dolu olduğu için doğrudan buraya kaçmak imkânsız.

Bu yüzden çoğu kişi ülkenin kuzeyinden Çin'e geçmeyi tercih ediyor.

Ancak Çin'de de Kuzey Koreli kaçaklar "yasa dışı göçmen" olarak görülüyor ve yetkililerin yakalaması halinde geri gönderiliyor. Bu durumda ise kaçaklar "Anavatana ihanet" suçlaması ile işkence ve hapis cezasına maruz kalıyor.

BBC Türkçe

kuzey kore , çin , pornografik
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