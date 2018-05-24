Prof. Dr. Ahmet Maranki için suç duyurusu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 25 ve 26. Dönem Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Belgrad Ormanı'nda ağacın dibine talim şeylerimizi gömdük” diyen Ahmet Maranki’nin TCK216 “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve TCK309 “Cebir ve şiddet kullanarak Anayasal Düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlarından soruşturulması için bugün suç duyurusunda bulunulacağını belirtti.

24 Haziran seçimleri öncesinde Akit TV'deki 'Bilgi Savaşları' isimli programa katılan Prof. Dr. Maranki, seçimleri beklediklerini eğer başarısız olurlarsa Belgrad Ormanı'na gömdüklerini çıkararak savaşacaklarını söylemişti.

Prof. Dr. Maranki'nin bu açıklaması stüdyoda soğuk rüzgarlar estirirken, sunucu araya girerek 'Yok o kadar da değil de...' ifadesiyle ortamı yatıştırmaya çalışmıştı.

Prof. Dr. Ahmet Maranki: ''Belgrad Ormanı'na gömdüklerimizi çıkarır, savaşırız''

İşte Maranki'nin kan donduran o sözleri;

"Bu spekülasyonlar tamamen sunidir. Biz onun için her doğruyu her yerde söylemeyeceğiz. Kan ağlıyor içimiz. Ama bizim şayet aksi olursa gidecek hiçbir yerimiz yok. Ben onun için, umudum Kaf Dağı'nın arkası 25 Haziran'dır. Olmadı zaten, o zaman artık Belgrad Ormanı'nda ağacın dibinde, talim şeyimizi oraya gömdük. Çıkaracağız sokağa artık, 'Bismillahirrahmanirrahim' diyeceğiz..."



SOSYAL MEDYADAN BÜYÜK TEPKİ YAĞDI



Prof. Dr. Maranki'nin sözleri sosyal medyada büyük tepki çekerken, birçok kullanıcı 24 Haziran öncesi infial yaratabilecek bu sözler nedeniyle savcıları göreve çağırdı. İşte sosyal medyada yer alan tepkiler;