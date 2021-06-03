Prof. Dr. Ceyhan'dan Erdoğan’a 3. doz cevabı: ''Dünya’nın hiçbir yerinde böyle bir şey yok''

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TRT canlı yayınında üç doz aşı yaptırdığını söylemesine ilişkin olarak, “Henüz daha dünyanın hiçbir yerinde 3. doz aşı uygulaması diye bir öneri yok” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam katıldığı TRT canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Koronavirüs salgınına ilişkin konuşan Erdoğan “Ben 3 aşımı oldum, bir de o üç aşıdan sonra bir de antikor yükseldi mi, yükselmedi mi bununla ilgili adımı da attım. Hamdolsun 2160’ı yakaladım” ifadelerini kullanmıştı.

Prof.Dr. Mehmet Ceyhan Erdoğan’ın ifadelerine ilişkin Cumhuriyet gazetesinden Nagihan Yılkın’a şu açıklamaları yaptı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı yayını izlediğini söyleyen Ceyhan, “Henüz daha dünyanın hiçbir yerinde 3. doz aşı uygulaması diye bir öneri yok. Sağlık personellerine Sinovac, ölü çin aşısı uygulandı. Ben de dahil bütün sağlık personelleri bu aşıyı olduk. BioNTech/Pfizer ile kıyasladığınız zaman Sinovac aşısının bağışıklık cevabı biraz düşük, yan etkileri de daha az. Aslında yan etkilerinin az olması iyi bir şey değil. Çünkü bağışıklığı da çok fazla uyarmıyor. Sağlık personellerine 2 doz Sinovac aşısı olmasına rağmen hastalanan, yoğun bakıma yatan, hayatını kaybedeleri biliyoruz. O yüzden Sağlık Bakanlığı’na, sağlık personellerine bir 3. doz BioNTech/Pfizer aşısının uygulanmasını önerdim. Henüz bir cevap yok, bekliyoruz. Bakanın kendisine de ilettim bunu. Bu durumdayken devlet büyüklerimizin lider olması, örnek olması lazım. Örneğin orada mesafeyle ilgili de yanlış mesajlar verildi. Bir buçuk metre mesafe denildi, halbuki artık onun 2 metre olduğunu bakanlık da söylüyor. Artık bütün bilim dünyası İngiltere varyantında 2 metreden daha yakın temasların riskli olduğunu kabul ediyor. Dolayısıyla, umarım insanlar o açıklamalardan çok fazla etkilenmemişlerdir” ifadelerini kullandı.

“VERİ YOK

Bakanlık tarafından 250 milyon doz aşının geleceğinin açıkladığını ama daha gelen aşı olmadığını kaydeden Prof. Dr. Ceyhan, şu ifadeleri kullandı:

“Sağlık Bakanlığı tarafında ‘tek doz aşıyı bir yapalım, gelen tüm aşıları tek dozda kullanalım, sonra gelenlerle 2. dozu tamamlarız’ diye bir karar alınmış. Bu durumda 3. dozdan bahsetmek açıkcası insanları biraz karamsarlığa sürüklüyor. Kaldı ki 3. doz gerçekten gerekli mi, bu kesin gösterilmiş bir şey değil. Biraz da firmaların ticari kaygısından, pazar bulma çabasından kaynaklanıyor. Şöyle düşünelim; aşı üretimi, kapasiteyi artırarak devam ediyor. Ancak gelişmiş, yüksek gelirli ülkeler aşıları ya alıp stokladılar ya anlaşmaları yaptılar, kendilerine yetecek aşıları hallettiler. Aşıya para ödeyecek ülkeler, işlerini hallettikten sonra bu üretilen aşılar, bu kadar yatırım boşa gitmeyecek. Bu ülkeler devam edecek bir süre. Şimdi firmalar üretecekleri aşıya artık yavaş yavaş pazar aramaya başladı. Türkiye’ye 60 milyon doz BioNTech/Pfizer aşısının gelecek olmasının nedeni de budur. Yani orada hemen her firma yetkilisinin, firma sahibinin söylediği lafı doğru kabul etmek kesinlikle büyük bir hata olur. Artık bundan sonra firmaların, devletlerin yapacağı açıklamalara değil, bu konuda yapılmış bilimsel, yeterli vaka sayısı üzerinde yapılmış çalışmalara bakmak lazım. Çünkü bunlar o işten para kazanan firmalardır. Neticede kendi malına pazar arıyor. 3. doz gerekli diyecek ki insanlar 3. doza yatırım yapsın, bütçe ayarlasın ve kendisi mal satsın. Dolayısıyla ben şu anda 3. doz gerekli ya da değil diyemiyorum. Çünkü bununla ilgili hiç bir veri yok, bunu biraz zaman gösterecek”

“SİSTEM İZİN VERMEZ”

Sağlık personellerine 3. doz BioNTech/Pfizer aşısının yapılması için Sağlık Bakanlığı’na yaptıkları başvurudan yanıt alamadıklarını söyleyen Prof. Dr. Ceyhan, şöyle konuştu:

“Ben sağlık personeli olarak Sinovac aşısı oldum. Biz kendi çalıştığımız birimde arkadaşlarla birlikte antikorumuza baktık. Aslında bu yapılan antikor testleri de çok güvenilir testler değil. Kaldı ki orada bulduğunuz sonucun ne kadar üzerinde olursa koruyucu, ne kadar altında olursa koruyucu değil gibi bir bilgide elimizde mevcut değil ama sıfır bulduk. Yani Sinovac aşısıyla aşılanmış çok sayıda sağlık personelinin oluşturduğu antikor cevabı sıfır seviyesinde. Örneğin, ben kendim için 3. doz aşı yaptırmak istesem, sisteme giriliyor ve benim 2 doz aşı olduğum görülünce bana aşı yapmıyorlar.Bir ülkenin Cumhurbaşkanı’nın herhangi bir yöntemle korunması önemlidir ama bunu sağlamak şu anda hiç kimsenin elinde değil. Bir şekilde sağlık personellerine 3. doz aşı olarak BioNTech/ Pfizer’ın yapılmasını önerdik, bekliyoruz. Sonuç ne henüz bilmiyoruz.”