Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan sağlık durumuna ilişkin endişelerinden açıklama

İzmir'de geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Prof. Dr. İlber Ortaylı sağlık durumuyla ilgili olarak "önceki sıkıntılarıma hiç benzemeyecek kadar ağır geçti" derken, bir süre izole bir yaşam sürmesi gerektiğini açıkladı.

Türkiye'nin önde gelen tarihçi ve akademisyenlerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ortaylı, "İtiraf etmeliyim ki, bu yaşadığım rahatsızlık önceki sıkıntılarıma hiç benzemeyecek kadar ağır geçti" dedi.

Bu nedenle Haliç Kongre Merkezi'ndeki, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi ve Şehir Hastanesi'ndeki etkinliklere katılamadığını belirten Ortaylı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne yazık ki doktorlarımın tavsiyesi üzerine, bu hafta sonu gerçekleşecek Kocaeli Kitap Fuarı'ndaki buluşmamızı da iptal etmek zorunda kaldım.

Uzun yolculukları yapacak ve sizlerin karşısına çıkacak gücüm şu an için yok. Ayrıca bir süre izole bir yaşam sürmem gerekiyor. 

Anlayışla karşıladığınız, güzel sözlerinizle bana şifa dilediğiniz için hepinize gönülden teşekkür ederim."

