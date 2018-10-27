Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan yeni Atatürk çıkışı

"Paşa Samsun’a çıktı ve hiç iyi bir çıkış noktası değil. Kimse gücenmesin ama stratejik bakımdan sıfır" sözleriyle sosyal medyada olay yaratan Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan yeni Samsun ve Atatürk açıklaması geldi. Ortaylı sözlerinin çarpıtıldığını söyledi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Samsun doğrudur başkomutan orda çıktı. İlerinin başkomutanı, o zaman müfettiş paşadır. Şehir böyle bir direniş örgütlemeye hiç müsait değil. Haddinden fazla kozmopolit. Hepsi bir yerden gelmişler. Anadolu’nun iç tarafından gelen Hristiyan Türkler var ordan burdan gelen Pontuslar var zengini var, fakiri var müthiş bir dengesizlik var. Stratejik olarak da uyumlu bir konu değil. Ne valiliğiyle ne garnizon komutanıyla fazla bir şeyi yok. Planlarını açıklamak istemiyor. Havza’da bir şeyler var. Liman o, Samsun içerilere çok bağlı.

Ortaylı'nın, “Paşa Samsun’a çıktı ve hiç iyi bir çıkış noktası değil. Hemen soluğu havzada almış kimse gücenmesin ama. Niye? Çünkü çok kozmopolit bir yer ve çok ayakaltı. Stratejik bakımdan sıfır." sözleri basına yansımıştı.

Hiçbir yerden içeriye o kadar kolay girilmiyor. Trabzon’a gidip nereye çıkacak. Samsun’dan Ankara’ya gidersin. Amasya çok ulaşılan bir yer. Zaten Pontus olayları üzerine gidiyor. Samsun İstiklal Savaşı'nın, direnişin açıklanacağı bir yer değil. Bunu söyledim, gazete bir şeyler yazıyor. Bence gazetecilerde böyle bir hastalık var Türk basınında bu yaygın. Kendine göre uydurma hastası. Görsel basın adına yazılı basın geriliyor. Halbuki bu normal değil.” ifadelerini kullandı.

İlber Ortaylı: Atatürk'ün Samsun'a çıkması hataydı