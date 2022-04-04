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  3. Prof. Dr. Naci Görür bu sefer rakam verdi: ''320 bin kişi ölebilir!''

Prof. Dr. Naci Görür bu sefer rakam verdi: ''320 bin kişi ölebilir!''

Prof. Dr. Naci Görür bu sefer rakam verdi: ''320 bin kişi ölebilir!''

İstanbul'da beklenen büyük deprem için uyarılarını tekrarlayan ünlü yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür İstanbul'da 48 bin binanın yıkılabileceğini belirtip, 320 bin kişinin hayatını kaybedebileceğini söyledi.

Yer bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Haber Global'de Okan Bayülgen ile Muhabbet Kralı'nda beklenen İstanbul depremi ile ilgili açıklamalar yaptı.

Beklenen İstanbul depreminin sahil kesiminde 9 şiddetinde hissedileceğini açıklayan Görür, 7.2'lik bir depremle İstanbul'da 48 bin binanın yıkılabileceğini ve 320 bin kişinin ölüm riskiyle burun buruna geleceğini söyledi.

Görür, "Şiddetle büyüklük ayrı. İstanbul'da bir milyon 100 bin bina var. 48 bin bina çok hasarlı olacak İBB'nin yaptığı çalışmaya göre; 320 bin kişi ölümle burun buruna. Bazı insanlar çıkıyor herhalde öyle söylettiriliyor 'İstanbul'da deprem olunca 10 bin kişi ölür' Halkı rahatlatmak nasıl rahatlatmaksa.... Bu halkı aldatmaktır." ifadelerini kullandı.

 

Etiketler Prof. Dr. Naci Görür deprem istanbul depremi
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