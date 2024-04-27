Prof. Dr. Naci Görür İstanbul depremi için en kötü senaryoyu açıkladı

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, beklenen Marmara depremiyle ilgili uyarılarda bulundu. Görür, iki fay hattının aynı anda kırılması durumunda 7.5 büyüklüğünde deprem meydana gelebileceğini söyledi.

Türkiye'de peş peşe deprem hareketliliği yaşanırken deprem bilimciler olası İstanbul depremiyle ilgili uyarılarını sürdürüyor. Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı KRT canlı yayında önemli uyarılarda bulundu. Görür, İstanbul’da 7.2 maksimum 7.6 büyüklüğünde bir deprem beklendiği belirterek riskli bölgeleri açıkladı. "Bu kilitli faylar günün birinde kırılacaktır" ifadelerini kullanan Görür, "En fazla popüler olan veri; 1999’dan hemen sonra her an olmak kaydıyla 30 yıl içeresinde depremin olma olasılığı bugün revize edilmiş rakamla yüzde 47’dir. Bu anormal olasılıktır" uyarısında bulundu.

Görür'ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



"İstanbul’da 7.2 maksimum 7.6 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz. Bu depremlerin birini Adalar’ın güneyindeki Adadalar Fayı üzerinde diğerini bu Adalar Fayı’yla birleşen Kumburgaz Fayı üzerinde bekliyoruz.

Bu faylar ikisi birlikte kırılırsa 7.5’e kadar gidebilir ama Kumburgaz fayı 7.2 büyüklüğünde deprem üretebiliyor. Bu 2 fay da kilitli. Bu kilitli faylar günün birinde kırılacaktır. Tekirdağ fayında beklemiyoruz. Yani Silivri açıklarında Tekirdağ’a kadar kısımda… Dolasıyla tehlike bu.

Zamana gelince bu konuda ciddi araştırmalar yapıldı. En fazla popüler olan veri; 1999’dan hemen sonra her an olmak kaydıyla 30 yıl içeresinde depremin olma olasılığı bugün revize edilmiş rakamla yüzde 47’dir. Bu anormal olasılıktır.

Dolasıyla bu işin şakası yok. Buna artı, eksi 10 koymak gerekir. Aynen biz Kahramanmaraş depremini bağırdık, söyledik kimse dinlemedi. Şimdi korkuyoruz tarih tekerrür edecek, aynı şeyi biz yine söylüyoruz günün birinde bu işte bitecek.

Marmara kıyılarına yakın olan yerler en fazla deprem şiddetine maruz kalacaklardır. Bu ne kadardır? 9 şiddeti… Kıyılarda dolgu alanlarda ve alüvyon içlerinde olan çökel niteliği olan zeminlerde depremde ayakta kalman için sağlam olması lazım."

İSTANBUL'DA ZEMİNİ SAĞLAM VE ZAYIF OLAN İLÇELER

Prof. Görür daha önce İstanbul'da zemini sağlam ve zayıf olan ilçeleri şöyle açıklamıştı:



- Pendik, Tuzla, Maltepe, Kartal, Kadıköy'den kuzeye gidince sağlam zeminleri görüyorsunuz.



- Çamlıca'daki zemini sondajla bile zor kazarsınız.

- Ataşehir zemini pek sağlam değil. Avcılar'da kabul edilebilir nitelikte, inşaat yapılabilir niteliktedir.

- Büyükçekmece, Küçükçekmece çevresinde en ufak bir şey yapsan kayıyor.