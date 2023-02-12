Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara depremi çıkışı: ''Şunu anlayın artık!''

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, beklenen Marmara depremiyle ilgili kendisine soru yönelten bir takipçisine yanıt verdi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem Türkiye'yi sarstı. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bini aşarken yeni deprem endişesi de giderek artıyor. Türkiye'de ''deprem'' denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan Prof. Dr. Naci Görür, bir takipçisinin 'Marmara Depremi' sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.



PROF. DR. NACİ GÖRÜR'Ü ETİKETLEYEREK SORDU

Murat isimli bir kullanıcı Naci Görür'ü etiketleyerek şu soruyu sordu: 'Hocam bir videonuzda İstanbul depremi için KAF enerjisini boşalttı rahatlama olacak demişsiniz. Devamında da İstanbul için durum hiç iyi değil endişe ettiğinizi dile getirmişsiniz. Bu konuda doğrusu nedir?'

Prof. Dr. Naci Görür de soru soran vatandaşa verdiği yanıtla Marmara - İstanbul depremi için beklenen tehlikeyi gözler önüne serdi.

'SENELERDİR MARMARA'YA DİKKAT DİYE BAĞIRIYORUZ YA...'

'Murat, zeki insansın. Şunu anla artık. KAF Bingöl-Karlıova’dan itibaren enerjisini büyük ölçüde boşaltarak Marmara’ya dayandı diyoruz. Marmara’da deprem olmadı ki tamamen rahatlasın. Onun için senelerdir Marmara’ya dikkat diye bağırıyoruz ya. Sevgiyle...'