Prof. Dr. Özgür Demirtaş Dolar'ın olması gereken seviyeyi açıkladı

Ünlü akademisyen ve ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türk Lirası karşısında rekor üstüne rekor kıran ABD Doları'nın "olması gereken seviyesini" açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında dün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Temmuz ayı enflasyon rakamlarıyla yükselişe geçen piyasalarda başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerde hareketlilik sürüyor.

Hatırlanacağı gibi TCMB'nin beklentilerin altında kalan faiz kararının ardından Dolar 27,40 TL'ye, Euro/TL 30,66 TL'ye, Gram altın da 1.715 TL'ye çıkarak tarihi zirvesini tazelemişti. Dolar kuru dün 27,79 TL ile yeni bir rekor daha kırarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Bundan yıllar önce Türkiye'yi Dolar kuru için uyaran ünlü akademisyen ve ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş dolar kurunun olması gereken seviyeyi açıkladı.

İzmir’de öğrencilerle bir araya gelen Özgür Demirtaş, ‘ dolar kurunun yavaş yavaş artırılmasının doğru olmadığını, bu şartlarda yabancı yatırımcının ülkeye gelmeyeceği’ değerlendirilmesinde bulundu.



Dünya’nın aktardığına göre doların en düşük 25 lira seviyelerinde olması gerektiğini savunan Demirtaş, şunları söyledi:



“İhracatçının biraz rahatlaması gerekiyor, hele ki temmuz ayında asgari ücrete zam sonrası doların 28 lira seviyelerine gelmesi gerekir. Hükümet kendini sıkıştırıyor. Dolar birden olması gereken seviyelere çıkarılmalı artık enflasyon riskini aldık.”