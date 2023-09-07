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Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan, Cübbeli Ahmet'e olay gönderme

Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan, Cübbeli Ahmet'e olay gönderme
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Ünlü akademisyen ve ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "Cübbeli" olarak tanınan İsmailağacı Ahmet Mahmut Ünlü'nün Twitter üzerinden yaptığı paylaşıma verdiği "günaydın" yanıtıyla gündem oldu.

Türkiye'nin önde gelen ekonomistlerinden ünlü akademist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, bu sefer, kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen İsmailağacı Ahmet Mahmut Ünlü için yaptığı Twitter paylaşımıyla gündemde.

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün “Ben selam verilmeyecek adama günaydın derim” açıklamasına karşı görüşünü sosyal medya hesabı üzerinden belirten Demirtaş çok konuşulacak bir ifade kullandı.

Cübbeli Ahmet'in 'Günaydın' sözüyle ilgili haberin görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, “O zaman sana Günaydın!” dedi.

 

 

Etiketler özgür demirtaş prof. dr. özgür demirtaş ahmet mahmut ünlü cübbeli cübbeli ahmet
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