Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan, Cübbeli Ahmet'e olay gönderme

Ünlü akademisyen ve ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "Cübbeli" olarak tanınan İsmailağacı Ahmet Mahmut Ünlü'nün Twitter üzerinden yaptığı paylaşıma verdiği "günaydın" yanıtıyla gündem oldu.

Türkiye'nin önde gelen ekonomistlerinden ünlü akademist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, bu sefer, kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen İsmailağacı Ahmet Mahmut Ünlü için yaptığı Twitter paylaşımıyla gündemde. Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün “Ben selam verilmeyecek adama günaydın derim” açıklamasına karşı görüşünü sosyal medya hesabı üzerinden belirten Demirtaş çok konuşulacak bir ifade kullandı. Cübbeli Ahmet'in 'Günaydın' sözüyle ilgili haberin görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, “O zaman sana Günaydın!” dedi. O zaman sana Günaydın! https://t.co/bmk8jcIFzA — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) September 6, 2023