Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan dolar kuru için tarihi çağrı

Bankalar ile Kapalıçarşı'nın döviz kurları arasında farkın açıldığını ve insanların bavulla çarşıya gittiğini belirten Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Dolar/TL'nin serbest bırakıldığında 24-25 seviyesine kadar çıkabileceği uyarısında bulunarak hükümete "Bu yanlıştan dönün" çağrısı yaptı.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, bankalar ve Kapalıçarşı’daki döviz kurları arasında farkın açılmasına dair uyarılarda bulundu.



Twitter hesabından yorumlarını paylaşan ünlü iktisatçı, “Bankalar ve Kapalıçarşı arasında çift dolar kuru oluştu. Bu politika yanlış! Dönün bu yoldan, dönün bu yanlıştan” çağrısında bulundu.

Demirtaş, “Dolar alış-satış farkını sonsuza kadar açarak bir şey başaramazsınız” dedi.

Bankalararası piyasada dolar kuru 19,40 görünürken bugün Kapalıçarşı’da dolar satış kuru 20,45’e, Euro satış kuru 22,45’e yaklaştı. Bankalar müşterileri için döviz alış-satış kur farkını da giderek açmış durumda.

Özel bir bankada bugün dolar alış kuru 19,37 görünürken, satış kuru 20,07 seviyesinde bulunuyor. Normalde yüzde 1 civarında olan bankalarda dolarda alış-satış kur farkı, bugün yüzde 3,6’yı aşmış durumda.

‘SERBEST BIRAKILDIĞI ANDA FIRLAR’

Demirtaş, bugün yaptığı bir diğer paylaşımda “Dış ticaret açığı rekor negatif, cari açık rekor negatif, özelleştirecek mal yok kadar az, doğrudan yabancı yatırım yok ve hükümet doları zorla baskılamaya çalışıyor” dedi ve “Bu metot çalışmaz” uyarısında bulundu.

Demirtaş, “Serbest bırakıldığı anda dolar 24-25'lere fırlar. Bu yanlış ekonomi politikasından dönün” dedi.

Demirtaş, bir diğer paylaşımında da bankalarda dolar kurunun 19,39’dan, Kapalıçarşı’da 20,09’dan bozulduğuna işaret ederek “İnsanlar bavulla çarşıya gidiyor!” dedi.