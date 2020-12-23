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  3. 23 Aralık 2020 20:10

Prof. Dr. Şahin'in ismi doğduğu mahalledeki sokağa verilecek

İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in ismini doğduğu mahalledeki bir sokağa verileceğini açıkladı.

Prof. Dr. Şahin'in ismi doğduğu mahalledeki sokağa verilecek
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Başkan Tosyalı, yazılı açıklamasında, Kovid-19 aşısında yüzde 90 başarıya ulaşan Prof. Dr. Şahin'i tebrik etti.

Aşıyla birlikte tüm dünyanın salgından kurtulmasını dileyen Tosyalı, şunları kaydetti:

"İnşallah bu süreç geçecek. Bu zor günleri geride bırakıp tekrar eski güzel günlerimize döneceğiz. Prof. Dr. Uğur Şahin'in adını İskenderun'da doğmuş olduğu Kurtuluş Mahallemizin 71. Sokağına ocak ayı meclisinde alacağımız karar doğrultusunda vereceğiz."

Tosyalı, ayrıca Şahin'i doğduğu kente davet etti.

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