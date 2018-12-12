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  3. 12 Aralık 2018 09:12

PTT de artık Varlık Fonu'na geçti

PTT sermayesindeki hisseler Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Varlık Fonu'na devredildi.

PTT de artık Varlık Fonu'na geçti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin sermayesinde bulunan Hazineye ait hisselerin tamamının 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlük tarihinden geçerli olmak üzere Türkiye Varlık Fonuna aktarılmasına karar verildi.

Söz konusu karar 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 4. maddesi gereğince alındı.

 

İHA

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